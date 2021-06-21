Фермер нашел на своем поле стелу фараона Априя

Фермер, живущий недалеко от города Исмаилия (Египет), нашел стелу возрастом 2600 лет. Её воздвиг фараон Априй, правивший примерно в 589-567 годах до н. э.
Стела представляет собой плиту из песчаника длиной 230 см, шириной, 103 см и толщиной 45 см. Фермер нашел её, когда готовил землю к возделыванию, после чего связался с Министерством по туризму и древностям.
На вершине стелы вырезан крылатый солнечный диск с картушем фараона Априя с 15 строками иероглифического письма под ним.
Априй, также известный как Хааибра Уахибра принадлежал к XXVI династии египетских правителей Позднего царства. Во время своего правления он вел войну с вавилонским царем Навуходоносором II, закончившуюся заключением мира в 582 г. до н. э.
В 570 г. до н. э. Априй предпринял поход на греческое государство Кирена, который завершился полной неудачей. Это привело к восстанию в Египте, после чего египтяне выбрали себе нового фараона — Амасиса. Новый фараон взял себе Априя в соправители, но через некоторое время между ними возник конфликт.
В противостоянии двух фараонов победил Амасис, а Априй был убит во время преследования в 567 г. до н. э., когда он укрывался на одном из своих уцелевших судов.
Историки рассчитывают, что надписи на стеле предоставят новую информацию о времени правления Априя.