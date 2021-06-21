Фермер нашел на своем поле стелу фараона Априя

Фермер, живущий недалеко от города Исмаилия (Египет), нашел стелу возрастом 2600 лет. Её воздвиг фараон Априй, правивший примерно в 589-567 годах до н. э.

Стела представляет собой плиту из песчаника длиной 230 см, шириной, 103 см и толщиной 45 см. Фермер нашел её, когда готовил землю к возделыванию, после чего связался с Министерством по туризму и древностям.

На вершине стелы вырезан крылатый солнечный диск с картушем фараона Априя с 15 строками иероглифического письма под ним.

Априй, также известный как Хааибра Уахибра принадлежал к XXVI династии египетских правителей Позднего царства. Во время своего правления он вел войну с вавилонским царем Навуходоносором II, закончившуюся заключением мира в 582 г. до н. э.