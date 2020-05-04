«Финальный аккорд Великой войны»: Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

К юбилею Великой Победы российское Минобороны опубликовало в открытом доступе документы, касающиеся штурма Берлина — завершающей части Берлинской наступательной операции (16 апреля — 2 мая), в результате которой советской армии удалось занять столицу нацистской Германии и добиться капитуляции государства.
Среди документов можно найти донесение Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину о том, что в течение дня военнослужащие 3-й Ударной армии, продолжая наступление и ломая сопротивление противника, заняли главное здание Рейхстага и в 14 часов 25 минут подняли на нем советский флаг.
В частности, документы рассказывают о боях за железнодорожную станцию Берзе: 30 апреля военные 94-й гвардейской стрелковой дивизии должны были захватить станцию, но атаки с фронта не увенчались успехом. Исход боя был предрешен, когда советские военнослужащие узнали о подземных ходах, соединенных с метро, прошли по ним (прокладывая себе путь посредством взрыва) и ударили одновременно с фронта и с тыла.
Документы содержат описания наступательных боев на улицах Берлина. В емких бовых донесениях рассказывается, как «преодолевая упорное сопротивление противника, огонь фауст-гранат и орудий прямой наводки, уничтожая опорные пункты и их гарнизоны, войска армии в результате тяжелых боев продвинулись на отдельных участках вперед и заняли 27 городских кварталов, в том числе очистив от противника здание государственной типографии и Ангальтский вокзал».
В посвященном взятию Берлина разделе опубликованы многочисленные фотоматериалы, на которых можно видеть советских солдат, уничтоженную немецкую технику, а также мирное население послевоенной Германии.
Немалая часть рассекреченных документов рассказывает о гуманитарной помощи гражданскому населению, бережном отношении к объектам культурного наследия и розыске уникальных предметов искусства для обеспечения их сохранности, а также о восстановлении культурной жизни в Берлине.
Например, спецдонесение «О состоянии кинотеатров, школ, типографий и других учреждений в Берлине» содержит перечисление мер, которые были приняты для того, чтобы «культурная жизнь Берлина изменила свое лицо и была возобновлена работа многих культурных учреждений».
Ранее в «Роскосмосе» рассекретили документы о первом выходе человека в открытый космос.