«Финальный аккорд Великой войны»: Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

Документы содержат описания наступательных боев на улицах Берлина. В емких бовых донесениях рассказывается, как «преодолевая упорное сопротивление противника, огонь фауст-гранат и орудий прямой наводки, уничтожая опорные пункты и их гарнизоны, войска армии в результате тяжелых боев продвинулись на отдельных участках вперед и заняли 27 городских кварталов, в том числе очистив от противника здание государственной типографии и Ангальтский вокзал».

В посвященном взятию Берлина разделе опубликованы многочисленные фотоматериалы, на которых можно видеть советских солдат, уничтоженную немецкую технику, а также мирное население послевоенной Германии.