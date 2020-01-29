Гаргулья на стене аббатства XII века похожа на «Чужого». Как так вышло?

На рубеже VI-VII века в Шотландии проповедовал ирландский монах, сегодня известный как святой Мирин (Миррен в другом варианте). Он основал религиозное сообщество, которое в XII веке превратилось в аббатство Пейсли. Храм этого святого стал центром паломничества. Но сегодня он известен не только благодаря деятельности святого Мирина.

Гаргулья, вырезанная высоко под крышей аббатства, вызвала волну обсуждений в соцсетях. Дело в том, что она подозрительно похожа на ксеноморфное существо из легендарного фантастического триллера Ридли Скотта «Чужой» 1979 года.

Гаргульи в готической архитектуре представляли собой фигуры, которые иллюстрировали зло через форму внешне отталкивающих фантастических существ. С практической точки зрения они были предназначены для отвода воды и предотвращения размывания дождями каменной кладки. Часто гаргульи были неестественно вытянутыми, чтобы как можно дальше отвести воду от стен.