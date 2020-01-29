Гаргулья на стене аббатства XII века похожа на «Чужого». Как так вышло?

На рубеже VI-VII века в Шотландии проповедовал ирландский монах, сегодня известный как святой Мирин (Миррен в другом варианте). Он основал религиозное сообщество, которое в XII веке превратилось в аббатство Пейсли. Храм этого святого стал центром паломничества. Но сегодня он известен не только благодаря деятельности святого Мирина.
Гаргулья, вырезанная высоко под крышей аббатства, вызвала волну обсуждений в соцсетях. Дело в том, что она подозрительно похожа на ксеноморфное существо из легендарного фантастического триллера Ридли Скотта «Чужой» 1979 года.
Гаргульи в готической архитектуре представляли собой фигуры, которые иллюстрировали зло через форму внешне отталкивающих фантастических существ. С практической точки зрения они были предназначены для отвода воды и предотвращения размывания дождями каменной кладки. Часто гаргульи были неестественно вытянутыми, чтобы как можно дальше отвести воду от стен.
“'Alien' gargoyle on ancient Paisley Abbey - BBC News” https://t.co/D0L5TJyp3x— saebou (@Cristoforou) November 25, 2019
В Средневековье считалось, что гаргульи отпугивают злых духов и защищают прихожан церкви. Однако у гаргульи-ксеноморфа несколько другая история. Преподобный Алан Бирс рассказал, что в начале 1990-х годов в аббатстве проходили реставрационные работы. В частности, были заменены 12 средневековых гаргулий, которые украшали аббатство сотни лет, но в конечном итоге почти полностью разрушились.
Бирс рассказал, что аббатство заключило контракт с каменщиком из Эдинбурга, когда серия фантастических фильмов, объединенная киновселенной Чужих, была на пике популярности. Однако преподобный полагает, что каменщик не собирался копировать конкретного ксеноморфа, а использовал общую концепцию внешности инопланетянина.
Аббатство Пейсли играет большую роль в истории Шотландии: здесь родился будущий король Роберт II, здесь же провел детские годы и получил школьное образование рыцарь Уильям Уоллес, история которого рассказана в другом голливудском фильме – «Храброе сердце».