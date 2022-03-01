Где была создана самая знаменитая Венера палеолита?

Ученые узнали, откуда прибыла Венера Виллендорфская. Анализ материала позволил установить происхождение статуэтки.

Венера Виллендорфская – один из важнейших образцов раннего искусства в Европе. Статуэтка высотой 11 см была создана около 29 500 лет назад. Ее нашли в 1908 году вблизи местечка Виллендорф в Австрии. Ни о месте или методе изготовления, ни о культурном назначении статуэтки ничего не известно – ученые лишь делают предположения.

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Скульптура вырезана из оолитового известняка, который не встречается в той местности. Лишь недавно удалось установить происхождение материала: команда историков и геологов из Вены обратилась к микрокомпьютерной томографии. Благодаря этому были получены изображения с разрешением до 11,5 микрометров: качество, которое можно увидеть только под микроскопом.

Внутри Венера неоднородна: отложения копились в породах разной плотности и размера. Между ними застыли небольшие фрагменты раковин (один из них, длиной всего 2,5 миллиметра, был датирован юрским периодом). Также материал включал в себя вкрапления лимонита – твердого минерального агрегата. Это объясняет загадочные полусферические полости на поверхности изделия.

«Твердые лимониты, вероятно, вырвались наружу, когда создатель Венеры вырезал ее. Ему удалось в качестве пупка».

Проведя подробный анализ и сравнив материал с другими образцами, ученые нашли местность, где присутствует максимально похожий оолит: север Италии недалеко от озера Гарда. Это означает, что скульптура или ее сырье проделали путь с юга от Альп к северным Альпам.

Представители граветтской культуры – возможно, именно они создали Венеру – активно заселяли наиболее благоприятные для жизни места. Когда климат менялся или добычи становилось меньше, они двигались дальше, чаще всего вдоль рек. Один из двух возможных маршрутов с юга на север ведет к Среднедунайской низменности, второй пролегает непосредственно через Альпы. Неизвестно, было ли такое передвижение тогда возможно из-за сплошных ледников. Эти гипотезы предстоит изучать дальше, и ответы позволят больше узнать о миграциях древних людей.