Генетический анализ древних костей рассказал о беспощадной необъяснимой резне

Международная группа исследователей из институтов в Хорватии, Австрии и США опубликовала результаты генетического анализа останков, обнаруженных в местечке Поточани в Хорватии.

Ученые сообщают, что в этом месте 6200 лет назад произошло до сих пор необъяснимое массовое убийство 41 человека, включая 21 ребенка. На сегодняшний день антропологический и геномный анализ ранних массовых убийств выявил случаи, когда жертвы были правдоподобно убиты во время сражений, межгрупповых конфликтов или во время религиозных ритуалов.

Исследование ученых основано на обширном (одном из крупнейших на сегодняшний день) генетическом анализе убитых в массовой резне тысячи лет назад. Генетики сделали вывод, что тогда произошло крупномасштабное для того времени неизбирательное убийство. Авторам удалось получить ДНК из костей 38 из 41 жертв, найденных в общей могиле. Все они принадлежали к ласиньской культуре в среднем энеолите.

Комбинация генетического и морфологического анализа позволила выявить захороненных в могиле лиц обоих полов (21 мужчина и 20 женщин) и разных возрастных групп. Среди убитых были двое детей в возрасте от двух до пяти лет, девять детей старшего возраста в возрасте от шести до 10 лет и 10 подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Из оставшихся 20 взрослых 14 человек были в возрасте от 18 до 35 лет и пять человек в возрасте от 36 до 50 лет. Возраст одного из убитых определить не удалось.