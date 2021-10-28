Генетический анализ помог выявить происхождение загадочных китайских мумий
Сотни мумий, найденных в Таримской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района, долгое время вызывали у археологов недоумение. Останки, датируемые периодом от 2000 г. до н.э. примерно до 200 г. н.э., поразили исследователей своей сохранностью, роскошной одеждой и захоронением в гробах-лодках посреди песчаных дюн вдали от любого моря.
Мумии Таримского бассейна оказались совсем не похожи на современных жителей этого региона. Ученые предположили, что покойники могли быть родом с побережья Черного моря или были связаны с группой с Иранского нагорья.
Однако новое генетическое исследование, которое включало анализ самых ранних обнаруженных человеческих останков в этом регионе, показало совсем другие результаты. Мумифицированные люди, которых нарекли «людьми Сяохэ», произошли от древней плейстоценовой популяции охотников-собирателей, которые почти исчезли к концу последнего ледникового периода.
Бассейн Тарима представляет собой высохшее море с небольшими оазисами и речными коридорами, питаемыми стоками с высоких гор, которые его окружают. Ученые считают, что люди жили здесь еще 40 тысяч лет назад.
Мумифицированные человеческие останки нашли здесь в 1990-х годах. В этом месте были захоронены темноволосые длинноносые люди. Они были погребены в уникальных гробах, похожих на перевернутые лодки. Покойники были одеты в войлочные и тканые одежды, а в могилах были найдены бронзовые артефакты, останки крупного рогатого скота, овец, коз, а также пшеница, ячмень, просо и даже сыр.
До этого ученые предполагали связь людей Сяохэ с людьми с Иранского плато из-за их методов земледелия и орошения. Другие исследователи подозревали, что они пришли через евразийские степи из России, как и их северные соседи по Джунгарскому бассейну.
Однако после анализа геномов 13 мумий Таримского бассейна (с 2100 по 1700 гг. до н.э.) и пяти джунгарских скелетов (от 3000 до 2800 гг. до н.э.) ученые обнаружили, что ни одно из этих предполагаемых источников происхождения не было правильным.
Мумии Тарима принадлежат к изолированному генофонду древнеазиатского происхождения. Его истоки можно проследить вплоть до раннего голоцена 9000 лет назад, задолго до появления сельскохозяйственных сообществ бронзового века. Эта группа охотников-собирателей, вероятно, распространилась гораздо шире – их генетические следы прослеживаются и в Сибири.
По словам исследователей, люди Сяохэ кажутся самыми прямыми предками азиатских популяций, которые раньше занимались земледелием. Их северные соседи из Джунгарского бассейна также скорее всего являются смесью этого древнего населения и сибирских переселенцев.
«Наши открытия о мумиях Тарима подняли множество вопросов о природе контактов, торговли и взаимодействия между населением бронзового века. Пока у нас нет ответов, но мы надеемся, что дальнейшие археологические исследования культуры Сяохэ прольют свет на эти темы», – заключает Уоринер.