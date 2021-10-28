Генетический анализ помог выявить происхождение загадочных китайских мумий

Сотни мумий, найденных в Таримской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района, долгое время вызывали у археологов недоумение. Останки, датируемые периодом от 2000 г. до н.э. примерно до 200 г. н.э., поразили исследователей своей сохранностью, роскошной одеждой и захоронением в гробах-лодках посреди песчаных дюн вдали от любого моря.

Мумии Таримского бассейна оказались совсем не похожи на современных жителей этого региона. Ученые предположили, что покойники могли быть родом с побережья Черного моря или были связаны с группой с Иранского нагорья.

Однако новое генетическое исследование, которое включало анализ самых ранних обнаруженных человеческих останков в этом регионе, показало совсем другие результаты. Мумифицированные люди, которых нарекли «людьми Сяохэ», произошли от древней плейстоценовой популяции охотников-собирателей, которые почти исчезли к концу последнего ледникового периода.