Генконсул Италии проведёт цикл лекций о «Божественной комедии» Данте

Генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте запускает культурно-образовательный проект «Данте. Тайные Миры» в Российской Государственной Библиотеке. Культурная инициатива пройдет в формате иммерсивных чтений и погружения в философию «Божественной комедии» Данте. Весь цикл, состоящий из 12 публичных лекций, будет читать лично Форте в сопровождении специально приглашенных гостей.

Первое мероприятие состоится 14 ноября в 18:30 в Конференц-зале Российской государственной библиотеки. Далее лекции будут проходить с периодичностью 1-2 раза в месяц до мая 2020 года. Посещение бесплатное по обязательной предварительной регистрации на сайте мероприятия. Перед каждым чтением гостей ждет дегустация итальянского вина, а также выставка уникальных изданий «Божественной комедии» Данте и других авторов из архивов Государственной библиотеки.