Генконсул Италии проведёт цикл лекций о «Божественной комедии» Данте
Генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте запускает культурно-образовательный проект «Данте. Тайные Миры» в Российской Государственной Библиотеке. Культурная инициатива пройдет в формате иммерсивных чтений и погружения в философию «Божественной комедии» Данте. Весь цикл, состоящий из 12 публичных лекций, будет читать лично Форте в сопровождении специально приглашенных гостей.
Первое мероприятие состоится 14 ноября в 18:30 в Конференц-зале Российской государственной библиотеки. Далее лекции будут проходить с периодичностью 1-2 раза в месяц до мая 2020 года. Посещение бесплатное по обязательной предварительной регистрации на сайте мероприятия. Перед каждым чтением гостей ждет дегустация итальянского вина, а также выставка уникальных изданий «Божественной комедии» Данте и других авторов из архивов Государственной библиотеки.
«Формат иммерсивных чтений был выбран мной не случайно - это важно для глубины восприятия, эффекта присутствия «души внутри» каждого произведения. Данте в «Божественной комедии» с помощью невероятно изысканных аллегорий предлагает несколько уровней погружения в свою реальность, которая на деле знакома каждому из нас независимо от времени и пространства, эпохи или страны. Для усиления глубины восприятия, мы создали специальные визуальные эффекты. Уверен, они позволят ещё больше насладиться удивительным путешествием Данте, которое с течением жизни совершаем и мы сами», — говорит Форте.
Российская государственная библиотека — крупнейшая библиотека России, вторая по величине в мире. Сейчас в фондах РГБ хранится более 47 миллионов книг, документов и артефактов.