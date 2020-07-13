Генпрокуратура поставила точку в деле о гибели группы Дятлова

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах около 350 км и взойти на две вершины Уральского хребта, Отортен и Ойка-Чакур.

Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне тогда еще безымянного перевала разрезанную палатку и пять тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае.

Следствие, начавшееся 26 февраля 1959 года, установило, что группа погибла в ночь на 2 февраля. Они спешно покинули палатку в полураздетом виде и скончались от обморожения на значительном от нее отдалении.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что причиной, по которой опытная группа туристов покинула палатку, был страх перед немедленной гибелью. Именно это обстоятельство, а также многочисленные неточности и разногласия, допущенные в ходе следствия, породили десятки различных версий относительно трагического происшествия.