Генпрокуратура поставила точку в деле о гибели группы Дятлова

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах около 350 км и взойти на две вершины Уральского хребта, Отортен и Ойка-Чакур.
Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне тогда еще безымянного перевала разрезанную палатку и пять тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае.
Следствие, начавшееся 26 февраля 1959 года, установило, что группа погибла в ночь на 2 февраля. Они спешно покинули палатку в полураздетом виде и скончались от обморожения на значительном от нее отдалении.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что причиной, по которой опытная группа туристов покинула палатку, был страх перед немедленной гибелью. Именно это обстоятельство, а также многочисленные неточности и разногласия, допущенные в ходе следствия, породили десятки различных версий относительно трагического происшествия.
В начале февраля прошлого года Свердловская облпрокуратура начала новую проверку по поводу гибели группы. Поводом для нее стали обращения родственников и то, что следствие в свое время не назвало точной причины трагедии.
Результаты следствия озвучил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. Как выяснило следствие, группа экстренно покинула палатку из-за лавины, сошедшей в результате резкого ухудшения погоды. Впоследствии члены группы погибли от холода и травм, полученных от давления снега.
Как отметил Курьяков, одной из главных задач было определить, какая погода была в ту ночь на перевале.
По его словам, в ту ночь видимость была от 6 до 16 метров, а туристы отошли на 50 метров. «В ходе проведенного надзорного эксперимента мы завязали глаза мужчине и женщине. Они спустились от палатки ниже на 30 метров. Человек, когда не видит ориентира, уходит в сторону, даже если примерно представляет, где палатка. Не видя ее на горе, ты ее никогда не найдешь», — добавил Курьяков.
Он сообщил, что туристы вместе дошли до кедра и разожгли костер. Но он прогорел только полтора часа. Там на месте от холода погибло два туриста. Оставшиеся разделились. «Подгруппа, куда входил Дятлов, стала ползти к палатке по своим следам. Туристы замерзли сразу, когда вышли из зоны леса, там была температура минус 40-45 градусов, с пронизывающим ветром», — пояснил представитель прокуратуры.
Вторая подгруппа — четверка Золотарева — пошла в этом же направлении, углубившись в снег. Они сделали настил, но когда они подкопали снег, то спровоцировали его подвижку. Их снесло с настила и засыпало трехметровым слоем снега, сказал Курьяков.
Травмы, полученные этими туристами, впоследствии вызвали много версий того, что произошло на перевале. Эксперты, по его словам, сделали определенный вывод, что травмы объясняются давлением на тела нескольких тонн снега.
Курьяков также отметил, что прокуратура пришла к выводу, что склон лавиноопасен. «Была подготовлена информация в адрес ГУ МЧС и в адрес губернатора Свердловской области, где была детально описана опасность этого склона и предложено принять необходимые меры для обеспечения безопасности», — добавил представитель прокуратуры.
Фонд памяти группы Дятлова не согласился с версией Генпрокуратуры о причине гибели туристов. Как сообщил директор организации Юрий Кунцевич, фонд готовит жалобу на проведенную проверку.
По его словам, фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов. Кунцевич считает, что их должны провести специалисты Следственного комитета, поскольку они могут допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки либо возбуждения уголовного дела.
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