Гигантский кратер под ледником Гайавата образовался гораздо раньше, чем мы думали

Ученые уточнили датировку образования кратера под ледником Гренландии.

Огромный ударный кратер, скрывающийся глубоко под гренландским ледником Гайавата, вероятно, является результатом падения астероида шириной в километр, который врезался в Землю 58 миллионов лет назад.

Когда в 2015 году кратер Гайавата впервые обнаружили, исследователи подозревали, что он образовался из-за падения метеорита где-то между 12 000 лет и 3 миллионами лет назад. Эти даты примерно соответствуют последнему ледниковому периоду, и, судя по состоянию кратера, образовавший его астероид, похоже, врезался в уже сформировавшийся ледяной щит.

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Однако эти выводы были основаны на косвенных доказательствах вроде сканирования георадаром. Годы, прошедшие с тех пор, как впадину шириной 31 км впервые обнаружили, исследователи пытались выяснить ее истинный возраст.

Задача непростая, учитывая, что большая часть кратера лежит под километровым слоем льда. Однако, используя два разных метода датирования, две группы ученых из Дании и Швеции пришли почти к одним и тем же выводам и опубликовали свои результаты на этой неделе.

«Определение нового возраста кратера удивило всех нас. Я убежден, что мы определили фактический возраст кратера, который намного старше, чем когда-либо предполагали люди», – Майкл Стори, геолог из Музея естественной истории Дании.

Доказательства, найденные учеными, опираются на образцы, найденные у берегов рек вниз по течению от ледника Гайавата, которые выносят камни и песок из коренных пород под ледяным щитом на открытое пространство. Именно эти образцы расплавленной породы можно использовать для датирования космического удара.

В Швеции исследователи Национального музея естественной истории сосредоточились на прибрежных породах, содержащих минерал циркон. Когда на этот минерал воздействует метеорит, он образует новые кристаллы, которые включают в себя радиоактивный элемент уран, но исключают свинец. Таким образом, соотношение урана и свинца может показать возраст, в котором началась эта кристаллизация.

В Дании исследователи опирались на метод, называемый аргоновым датированием. Нагревая песок, собранный вниз по течению от ледника, с помощью лазера, команда выделила газообразный аргон из отдельных зерен. Затем изотопы этого газа использовались для определения того, сколько радиоактивного распада произошло с момента расплавления минералов в результате удара метеорита.

В результате ученые из Дании определили дату падения астероида в промежутке между 56 и 66 миллионами лет назад, тогда как шведские исследователи сузили дату до 58 миллионов лет назад.

Кратер Гайавата почти в шесть раз меньше печально известного кратера Чикшулуб в Мексике. Это означает, что он не мог привести к столь катастрофическим последствиям, как вымирание динозавров за 8 лет до этого.

Тем не менее, падение этого астероида оказало на поверхность нашей древней планеты воздействие в миллион раз более сильное, чем может оказать атомная бомба. Таким образом, оно вполне было способно повлиять на местный или даже глобальный климат того времени.

В позднем плейстоцене Гренландия выглядела совсем не так, как сегодня. Этот остров, вероятно, был покрыт тропическими лесами, а в умеренном климате процветали многие виды флоры и фауны. В настоящее время исследователи изучают, как метеорит, образовавший кратер Гайавата, мог изменить эту экосистему и ее климат миллионы лет назад.