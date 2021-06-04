Гладиаторы: бойцовский клуб Древнего Рима
Арль, Франция
В туннеле под римским амфитеатром в Арле темно и прохладно – большое облегчение после обжигающего средиземноморского солнца, раскалившего и посыпанную соломой арену, и каменные трибуны.
Но в шлеме, который я только что надел, душно. Эта копия шлема, который защищал голову римского гладиатора, вся во вмятинах и царапинах, весит около шести килограммов.
Хотя глаза мои прикрыты решетчатым забралом, я могу рассмотреть двух разминающихся мужчин в набедренных повязках. Один из них позвякивает металлическими наручами; в руке, облаченной в кожаную перчатку, зажат короткий кривой меч. Его партнер поднимает свой меч и спрашивает, не хочу ли я, чтобы он ударил меня им по голове, – показать, насколько крепок шлем.
Я пожимаю плечами. На что только не пойдешь ради хорошей статьи! Тут в разговор вмешивается тренер, загорелый жилистый француз Брис Лопез: «У него нет нужной мускулатуры. Ты ему шею сломаешь».
Лопез, бывший офицер французской полиции и тренер по боевым искусствам, знает, что такое настоящий бой. 27 лет назад он увлекся древними боевыми техниками. Заказав себе точные копии гладиаторского снаряжения и оружия, Брис не один год размышлял над тем, как все это могли использовать в схватке не на жизнь, а на смерть, вроде тех, что показывают в фильмах и книгах о гладиаторах.
Но чем больше Лопез изучал эти доспехи и оружие, тем меньше ему верилось в смертельные схватки. Многие гладиаторы, оснащенные щитами, поножами и наручами, а также массивными шлемами, выходили на арену защищенными ничуть не хуже, чем римские солдаты – на поле боя. А вот их мечи были, как правило, около 30 сантиметров в длину – чуть больше поварского ножа. «Зачем, – спрашивает Лопез, – тащить на себе 20 килограммов защитного снаряжения, отправляясь на поножовщину?».
Считается, что из десяти гладиаторов, выходивших на арену, девять выживали, чтобы впоследствии принять участие в других боях.
Его вывод таков: гладиаторы не стремились во что бы то ни было убить друг друга – напротив, цель была оставить противника в живых. Они проводили много лет, обучаясь искусству устраивать убедительно выглядящие бои, которые в большинстве своем не кончались ничьей смертью. Это настоящее соревнование, но не полноценный бой, – объясняет Лопез, который сегодня возглавляет труппу ACTA, изучающую и воссоздающую выступления гладиаторов. – Хореографической постановки тут нет, но есть общее понимание: мы не противники, мы партнеры. И нам вместе надо сделать все возможное, чтобы устроить отличное шоу».
За последние 20 лет археологи совершили ряд находок, которые подтверждают некоторые из догадок Лопеза относительно гладиаторских боев и ставят под сомнение принятую в массовой культуре точку зрения на эти древние представления. Среди гладиаторов, действительно, были преступники или военнопленные, приговоренные к участию в боях, но для большинства это была просто работа. Это были боксеры, участники боев без правил или регбисты своего времени. У кого-то были семьи, и домочадцы по вечерам ждали бойцов домой.
Работа гладиатора могла приносить неплохой доход, и порой эту карьеру выбирали осознанно, как свидетельствуют письменные источники. Благодаря доблести, проявленной на арене, гладиатор мог стать любимцем публики, а узник – обрести свободу. Но, пожалуй, самое удивительное открытие: абсолютное большинство боев не оканчивалось смертью. Из десяти гладиаторов, выходивших на арену, по некоторым оценкам, выживали девять.
Помпеи, Италия
Гладиаторские бои пользовались у римлян огромной популярностью на протяжении шести веков. Сражения были излюбленной темой художников, гладиаторов изображали на мозаиках, фресках, мраморных рельефах и бронзовых орнаментах, стеклянной и глиняной посуде, которые находят на всей территории римского мира.
Сегодня, благодаря бесчисленным и часто неточным изображениям в кино и литературе, гладиаторские бои стали одним из самых известных – и неверно трактуемых – элементов римской культуры. А произошло это потому, что римские авторы отводили на удивление мало места описанию подробностей гладиаторских игр – очевидно просто потому, что были слишком хорошо с ними знакомы. (Как часто вы рассказываете в письмах друзьям, из скольких игроков состоит футбольная команда?)
Как нередко бывает в деле изучения Древнего Рима, некоторые из отлично сохранившихся свидетельств о жизни гладиаторов и гладиаторских боях были найдены в Помпеях, к югу от современного Неаполя. В 79 году н. э. этот процветающий город, как известно, был внезапно погребен под вулканическим пеплом.
Сегодня, прогуливаясь по превосходно сохранившимся улицам Помпей, напоминания о гладиаторских играх видишь повсюду. В восточной части города расположен вмещающий 22 тысячи зрителей амфитеатр, с верхних рядов которого видна грозная громада Везувия. Поблекшие объявления на стенах в центре города зазывают на предстоящие бои. В мозаиках и фресках запечатлены самые интересные моменты прошедших игр.
В 1766 году во время первых раскопок в Помпеях обнаружили целую груду гладиаторского обмундирования. Находка была сделана на окраине города, где бойцам отвели место для жилья и тренировок, после того как землетрясение повредило здание местной школы.
«Это были крутые рок-звезды», – улыбается Кэтрин Уэлч, историк искусства из Нью-Йоркского университета. Взять, например, фракийца Целада, новичка, едва прибывшего в Помпеи и сразу же одержавшего три победы. В одной из надписей на колоннах его называют «отрадой и мечтой девушек», а про его соотечественника Кресцента, сражавшегося с помощью трезубца, сказано, что он «сетью своей улавливает девушек по ночам».
Даже после трех столетий раскопок в Помпеях то и дело находят что-то новое. В 2019 году археологи, работающие на северной стороне города, обнаружили на стене небольшой таверны фреску, изображающую двух гладиаторов. Кровавые раны на телах обоих дают понять, что бой был нелегким. Но проигравшего видно сразу: у него льется кровь из глубокой раны на обнаженной груди, он корчится от боли, уронил свой щит и поднял указательный палец. Этот жест – античный эквивалент удара ладонью по полу в современных единоборствах, способ сказать: «Сдаюсь!».
Другие изображения, созданные в самых разных уголках римского мира, заставляют предположить, что в помещениях под ареной, а может быть, и одновременно с гладиаторами на арене находилась пестрая компания помощников и прихлебателей. Музыканты разогревали публику, пока гладиаторы занимали свои места, и, возможно, продолжали играть во время боя, придавая особый драматизм происходящему. Шлемы и оружие вносила на арену торжественная процессия во главе с мунерарием – организатором игр.
Важнейшую роль играли судьи, следившие за строгим соблюдением правил. На одном рисунке на горшке, найденном в Нидерландах, показано, как судья поднимает свой жезл, останавливая бой, а помощник торопится поднести одному из сражающихся запасной меч. «Потеря оружия не означала, что ты проиграл бой, – рассказывает Ален Жено, сотрудник Археологического музея Арля, и уточняет: – Если гладиаторские бои – спортивное состязание, то у них не может не быть правил».
Что еще важнее, надписи, извещающие о «боях без пощады», то есть обязательно заканчивающихся чьей-то смертью, и о «боях с острым оружием», дают понять, что такие опасные для жизни поединки были достаточно редким явлением – редким настолько, чтобы удостоиться особого упоминания.
И, как во всяком популярном виде спорта, болельщикам была доступна обширная статистика, которую можно было изучать. По всему римскому миру счет побед, поражений и ничьих гладиаторов выцарапывали на стенах и выбивали на надгробных камнях. Результатов многих схваток мы никогда не узнаем. Но несложно представить, например, как тряслись поджилки у Валерия – гладиатора, одержавшего, если верить надписи на стене в Помпеях, победу в 25 поединках, когда он выходил на арену против Вириата, за плечами которого было 150 успешных боев.
Гладиаторские игры были не просто развлечением. Из письменных источников нам известно, что, храбро сражаясь (и порой умирая), гладиаторы укрепляли римлян в их представлениях о доблести. (Кроме, конечно, ретиария – гладиатора с сетью, который из-за своих коварных приемов – в частности, он мог бросать издалека трезубец – был общепризнанным антигероем арены.) «Вот гладиаторы, они — преступники или варвары, но как переносят они удары! – писал Цицерон около 50 года до н. э. – Когда приговоренные преступники сражаются на мечах, это лучший урок мужества против боли и смерти».
«Это ключевой момент для понимания того, как римляне могли спокойно сидеть и смотреть на происходящее», – объясняет Кэтлин Коулман, специалист по античной литературе и истории из Гарвардского университета.
Когда гладиаторские бои только набирали популярность – вероятно, как часть погребальных ритуалов еще в начале III века до н. э., – в них, возможно, участвовали преимущественно военнопленные или осужденные преступники. Однако к I веку н. э. игры превратились в один из центральных элементов общественной жизни огромной империи, к их организации подходили весьма тщательно, и уровень ожиданий публики вырос. Возник спрос на хорошо обученных бойцов-добровольцев, и, чтобы удовлетворить его, появились десятки гладиаторских школ.
National Geographic Россия №210, июнь 2021
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