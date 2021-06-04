Гладиаторы: бойцовский клуб Древнего Рима

В туннеле под римским амфитеатром в Арле темно и прохладно – большое облегчение после обжигающего средиземноморского солнца, раскалившего и посыпанную соломой арену, и каменные трибуны.

Но в шлеме, который я только что надел, душно. Эта копия шлема, который защищал голову римского гладиатора, вся во вмятинах и царапинах, весит около шести килограммов.

Хотя глаза мои прикрыты решетчатым забралом, я могу рассмотреть двух разминающихся мужчин в набедренных повязках. Один из них позвякивает металлическими наручами; в руке, облаченной в кожаную перчатку, зажат короткий кривой меч. Его партнер поднимает свой меч и спрашивает, не хочу ли я, чтобы он ударил меня им по голове, – показать, насколько крепок шлем.

Я пожимаю плечами. На что только не пойдешь ради хорошей статьи! Тут в разговор вмешивается тренер, загорелый жилистый француз Брис Лопез: «У него нет нужной мускулатуры. Ты ему шею сломаешь».

Лопез, бывший офицер французской полиции и тренер по боевым искусствам, знает, что такое настоящий бой. 27 лет назад он увлекся древними боевыми техниками. Заказав себе точные копии гладиаторского снаряжения и оружия, Брис не один год размышлял над тем, как все это могли использовать в схватке не на жизнь, а на смерть, вроде тех, что показывают в фильмах и книгах о гладиаторах.

Но чем больше Лопез изучал эти доспехи и оружие, тем меньше ему верилось в смертельные схватки. Многие гладиаторы, оснащенные щитами, поножами и наручами, а также массивными шлемами, выходили на арену защищенными ничуть не хуже, чем римские солдаты – на поле боя. А вот их мечи были, как правило, около 30 сантиметров в длину – чуть больше поварского ножа. «Зачем, – спрашивает Лопез, – тащить на себе 20 килограммов защитного снаряжения, отправляясь на поножовщину?».