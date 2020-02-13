Голоса карт: итальянские корни таро

Крохотная студия у Тичинских ворот в Милане. 89-летний Освальдо Менегацци с 1970-х годов создает здесь собственные вариации классических колод Таро. Его карты сделаны из плотной бумаги и раскрашены вручную; кажется, что все эти шуты, императоры и императрицы смотрят на вас из глубины веков. Среди огромного разнообразия колод, наводняющих магазины из года в год, произведения Менегацци выделяются в первую очередь индивидуальностью. «Le carte parlano», – говорит он. «Карты разговаривают».

Его творчество – один из побудительных мотивов для любителей Таро вроде меня приехать в Милан. В середине XV века семьи Висконти и Сфорца, правившие городом более двух столетий, заказали местному художнику Бонифачо Бембо особую колоду Тарокки. Нарисованная темперой и украшенная золотой и серебряной фольгой, колода Висконти – Сфорца свидетельствует не только о таланте Бембо, но и об утонченном вкусе итальянских аристократических семей. Путешественники могут увидеть 26 сохранившихся карт в Академии Каррара – галерее и академии искусств в Бергамо (час езды на северо-восток от Милана).