Голоса карт: итальянские корни таро

Крохотная студия у Тичинских ворот в Милане. 89-летний Освальдо Менегацци с 1970-х годов создает здесь собственные вариации классических колод Таро. Его карты сделаны из плотной бумаги и раскрашены вручную; кажется, что все эти шуты, императоры и императрицы смотрят на вас из глубины веков. Среди огромного разнообразия колод, наводняющих магазины из года в год, произведения Менегацци выделяются в первую очередь индивидуальностью. «Le carte parlano», – говорит он. «Карты разговаривают».
Его творчество – один из побудительных мотивов для любителей Таро вроде меня приехать в Милан. В середине XV века семьи Висконти и Сфорца, правившие городом более двух столетий, заказали местному художнику Бонифачо Бембо особую колоду Тарокки. Нарисованная темперой и украшенная золотой и серебряной фольгой, колода Висконти – Сфорца свидетельствует не только о таланте Бембо, но и об утонченном вкусе итальянских аристократических семей. Путешественники могут увидеть 26 сохранившихся карт в Академии Каррара – галерее и академии искусств в Бергамо (час езды на северо-восток от Милана).
В начале ХХ века на дне колодца во дворе роскошного замка Сфорца обнаружили карты, датируемые самым началом XVI века. Ближе к центру Милана, в галереях Пинакотеки Брера, рядом с шедеврами Караваджо и Рафаэля выставляется колода Сола – Буска, законченная чуть раньше – в 1491 году. Считающаяся прототипом колоды Райдера – Уэйта – Смит, современного золотого стандарта Таро, Сола – Буска стала первой известной колодой, в которой была кропотливо проиллюстрирована каждая из 78 карт. Все изображения, помнящие эпоху рыцарей, пажей и родовых гербов, выполнены в одном стиле.
Арнелл Андо, эксперт из Лос-Анджелеса, проводит по Северной Италии тематические экскурсии для любителей Таро. Ее маршрут пролегает через Палаццо Скифанойя на окраине Феррары в регионе Эмилия-Романья – стены дворца испещрены астрологическими знаками. В регионе Тоскана на мозаичном полу Сиенского собора можно увидеть узор, напоминающий эзотерический символ «колесо Фортуны».
В наше время карты Таро у многих могут вызвать ассоциации с медиумами-шарлатанами, но в конце Средневековья и в начале эпохи Возрождения – еще до того, как на картах начали гадать, – tarocchi приобрели популярность как средство самовыражения художников и поэтов. Игральные карты тогда только входили в моду, и Тарокки были особенными: в каждой колоде из 78 карт по четыре масти – жезлы, монеты, мечи и кубки – плюс 22 особые карты trionfi (козыри) с выразительными названиями (дьявол, император, правосудие). Подобно картинам Ренессанса кисти Рафаэля или Микеланджело, Таро были исполнены эмоций – и магии. С посвященными они разговаривали на секретном языке, который Римско-католическая церковь хотела подавить. При помощи особого кода художники могли вставлять отсылки к алхимии, астрологии и даже каббале, мистическому течению иудаизма.
Вовсе неудивительно, что карты Таро, во всей своей выразительной красоте, в непринужденном слиянии религиозного и светского, были изобретены в Италии: они несут печать культуры, подарившей нам «Рождение Венеры» и Сикстинскую капеллу.
Я начал изучать Таро в двадцать с небольшим, попав в революционную нью-йоркскую школу Таро под названием «Бруклин-Фулс». Старшие и младшие арканы покорили меня тем же, чем привлекали людей 600 лет назад, – в них каждый может найти что-то для себя. Многие проблемы людей эпохи Возрождения остаются актуальными и по сей день: мы беспокоимся о деньгах, лечим разбитые сердца, стремимся изменить свою жизнь к лучшему.
В миланской мастерской Освальдо Менегацци, которая одновременно служит галереей для картин, коллажей-талисманов и колод всех вообразимых стилей, сложно не поддаться страсти художника. В окружении акварельных кистей, чернильниц и ватманов он продолжает дело первых создателей Тарокки XV века: в сложной художественной форме выражать замысловатость человеческого бытия.