Грибник из Чехии нашел в лесу меч бронзового века

Новак сообщил о своей находке археологам, и теперь команда из близлежащего Силезского музея в городе Опава планирует официальные раскопки на этом месте.

По словам исследователей, древний меч поражает своим внешним видом: его рукоять замысловато украшена выгравированными кругами и рядом знаков в форме полумесяца. Лезвие меча оказалось сломанным возле рукояти, но в остальном оружие не повреждено.

«В настоящее время мы тщательно изучаем это место и ищем другие возможные артефакты», — рассказал Иржи Ючелка, археолог из Силезского музея.

По его словам, это место находилось далеко от современных городов и известных доисторических поселений, в «археологически маргинальной» области, где не сообщалось о других находках.

Ючелка и его коллеги выполнили несколько анализов артефактов, включая тесты их химического состава и рентгеновское сканирование, чтобы выявить внутренние структуры.