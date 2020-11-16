Грибник из Чехии нашел в лесу меч бронзового века

Весной этого года житель Чехии Роман Новак отправился за грибами на лесистый склон холма недалеко от своего дома в восточном районе Есеницко в Северной Моравии. Неизвестно, сколько грибов удалось найти мужчине, однако между камней на земле он обнаружил нечто намного более ценное.
Новак сообщил о своей находке археологам, и теперь команда из близлежащего Силезского музея в городе Опава планирует официальные раскопки на этом месте.
По словам исследователей, древний меч поражает своим внешним видом: его рукоять замысловато украшена выгравированными кругами и рядом знаков в форме полумесяца. Лезвие меча оказалось сломанным возле рукояти, но в остальном оружие не повреждено.
«В настоящее время мы тщательно изучаем это место и ищем другие возможные артефакты», — рассказал Иржи Ючелка, археолог из Силезского музея.
По его словам, это место находилось далеко от современных городов и известных доисторических поселений, в «археологически маргинальной» области, где не сообщалось о других находках.
Ючелка и его коллеги выполнили несколько анализов артефактов, включая тесты их химического состава и рентгеновское сканирование, чтобы выявить внутренние структуры.
Они установили, что богато украшенный бронзовый меч был изготовлен в бронзовом веке в Северной Европе и больше всего похож на мечи «Весбю» (Väsby), названные так в честь города в Швеции, где был найден самый ранний подобный образец.
По оценкам археологов мечу около 3300 лет. Типы металлов, использованных в мече, указывают на то, что он, вероятно, был изготовлен за пределами региона, где был найден, в то время как бронзовый топор может быть местного производства.
Рентгеновские лучи показали частично полую структуру и пузырьки воздуха по всему мечу, что, вероятно, стало результатом способа его изготовления. Наиболее распространенная техника изготовления мечей в то время заключалась в заливке расплавленной бронзы в форму, а не в более поздней практике придания формы раскаленному металлу.
По словам исследователей, пузырьки воздуха свидетельствуют о том, что меч был не самым прочным, поэтому, возможно, он использовался в церемониях, а не в боях.
Археологи пока не могут ответить на вопрос, как меч и топор оказались вместе в чешском лесу.
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