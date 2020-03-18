ИИ поможет создать первый в истории корпус древнеславянских текстов

Коллаборация ученых Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ при поддержке Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы запустила масштабный проект по созданию с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения уникальной базы древнеславянских рукописных текстов — корпуса. Создание корпуса древнеславянского языка даст исследователям-лингвистам и историкам мощный инструмент для изучения всех современных национальных славянских языков и культур и станет уникальным ключом к пониманию их наследия.

Корпус – это структурированная база данных языка, информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на определенном языке в электронной форме. Он представляет собой подобранную и особым образом обработанную (размеченную) совокупность текстов, которые используются в качестве основы для исследования лексики и грамматики языка.

Древнеславянские тексты представляют собой многообразие рукописных памятников XI – XVII веков, фундамент всех современных национальных славянских языков и культур. Создание системного корпуса языка связано с трудоемкой, тонкой и кропотливой работой, требующей объединения усилий профессионалов из различных областей и, по мнению ученых, является задачей общенационального характера.