ИИ поможет создать первый в истории корпус древнеславянских текстов

Коллаборация ученых Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ при поддержке Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы запустила масштабный проект по созданию с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения уникальной базы древнеславянских рукописных текстов — корпуса. Создание корпуса древнеславянского языка даст исследователям-лингвистам и историкам мощный инструмент для изучения всех современных национальных славянских языков и культур и станет уникальным ключом к пониманию их наследия.
Корпус – это структурированная база данных языка, информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на определенном языке в электронной форме. Он представляет собой подобранную и особым образом обработанную (размеченную) совокупность текстов, которые используются в качестве основы для исследования лексики и грамматики языка.
Древнеславянские тексты представляют собой многообразие рукописных памятников XI – XVII веков, фундамент всех современных национальных славянских языков и культур. Создание системного корпуса языка связано с трудоемкой, тонкой и кропотливой работой, требующей объединения усилий профессионалов из различных областей и, по мнению ученых, является задачей общенационального характера.
Иеромонах Родион (Ларионов), заместитель председателя Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы, отметил, что создание корпуса дрвнеславянских текстов является важной задачей. Объем таких текстов составляют древнерусские, болгарские, сербские тексты XI - XVII веков — это несколько тысяч богослужебных рукописей, в которых язык меняется от века к веку. Ученым важно понять, во-первых, почему эти изменения происходят, чем они продиктованы, что влияет на их возникновение, а во-вторых, что эти изменения повлекли за собой.
Искусственный интеллект позволит охватить весь этот гигантский массив данных, систематизировать и создать алгоритмы расстановки лингвистической разметки – главной характеристики корпуса. Именно она отличает корпус от простой библиотеки.
Проекты по использованию цифровых подходов к анализу культурного наследия активно развиваются в европейских странах и являются прекрасным примером междисциплинарного взаимодействия. В отношении языковых памятников, можно отметить два принципиальных направления работ – преобразование сканированных изображений в «машиночитаемый» вид и построение языковых моделей, упрощающих анализ и понимание текстов. Со славянскими текстами, написание букв (графем) которых отличается витиеватостью и широким использованием диакритических знаков, таких системных наработок еще не предпринималось.
«В некотором смысле, такой проект является мостиком от культуры прошлого к технологиям будущего, — комментирует Андрей Устюжанин, ведущий эксперт Центра инфраструктурного взаимодействия и партнёрства MegaScience НИТУ «МИСиС». — По нашему опыту междисциплинарных проектов не так важно заручиться самой продвинутой технологией, как заложить основы общения людей друг с другом – специалистов по языку со специалистами по искусственному интеллекту».
Первым этапом проекта станет оцифровка и разметка комплекса древнеславянских миней XI-XVII веков на древнерусском, болгарском и сербском языках – служебных церковных книг, содержащих распорядок служб всех дней церковного года, рукописи которых хранятся в собраниях Государственного исторического музея, Российской национальной и государственной библиотек, Российского государственного архива древних актов, Свято-Троицкой Сергиевой лавры.