Индейка – друг человека: какую роль эти птицы играли в жизни индейцев пуэбло

Археологи из Университета Нью-Мексико изучали историю индейцев пуэбло с необычной точки зрения: основываясь на принципах их птицеводства. Известно, что эта группа народов, населявших юго-запад Америки и северо-запад Мексики, уже 1600 лет назад держала в своим хозяйстве индеек. Ведущий автор исследования, профессор Сайлер Конрад (Cyler Conrad) считает, что эта птица является важной частью истории коренных жителей региона.

Изучая полученные при раскопках данные, а также исторические свидетельства, Конрад искал ответы на три вопроса: какое место загоны для индейки занимали среди других хозяйственных построек; менялась ли их конструкция со временем, и какие выводы можно сделать на основе обобщенной информации за несколько столетий. Ученый пришел к выводу, что у древних пуэбло были «многогранные отношения с этими птицами».

Он обнаружил, что иногда индеек содержали прямо в жилых комнатах. В других случаях для птицы специально конструировали загоны, либо же для этих целей использовали помещения, уже бывшие загонами раньше. Самым интересным открытием было пребывание индеек в удивительной «комнате 28»: так было названо одно из мест в каньоне Чако, который теперь является национальным историческим парком. В комнате одного из домов заброшенной деревни находились цилиндрические сосуды со следами какао. Открытие стало первым свидетельством потребления этого напитка в этом регионе, а также доказательством обширных торговых связей – здесь какао не растет. Индейки из «комнаты 28» могли находиться там еще раньше – когда помещение само было загоном.

Нередко пуэбло отпускали индеек на свободный выгул, иногда держали в небольших клетках, иногда привязывали на веревки. Кормили их по-разному: в рацион входили и дикие семена, и кукуруза, присутствовавшая на столах их хозяев. Гибкость методов птицеводства позволила индейцам успешно разводить индеек на протяжении стольких лет.

Конрад напоминает, что у коренных народов этого региона всегда были «особые и важные отношения» с орлами, цаплями и другими птицами. Майя и ацтеки одомашнили индеек с ритуальными целями, но подобных подтверждений относительно пуэбло Конрад не нашел.