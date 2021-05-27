Индонезийские охотники-собиратели делали заострённые инструменты тысячи лет назад

Археологи из Университета Гриффита, Университета Новой Англии и Balai Arkeologi Sulawesi Selatan исследовали коллекцию каменных и костяных орудий труда тоалийцев — группы охотников-собирателей, которые жили на индонезийском острове Сулавеси от 8000 до 1500 лет назад.
«За это время они изготовили уникальные небольшие инструменты, которые не были найдены где-либо еще на острове. В их числе числе так называемые острия Марос, которые, возможно, использовались в качестве наконечников стрел и имели мелкие зубчатые зазубрины.
Раньше эти инструменты описывались довольно непоследовательно или даже неправильно, но все же использовались для построения сложных сценариев человеческой деятельности. В нашей статье мы даем наиболее полное технологическое описание орудий тоалийцев из камня и кости», — пишет ведущий автор исследования Иника Перстон.
Известные поселения тоалийцев в основном сконцентрированы в пещерах карстовой системы известняка, которая проходит через низменные равнины регентств Марос и Пангкаджене дан Кепулауан (или Пангкеп).
Среди 1739 инструментов, найденных на этих участках, Перстон и ее коллеги реклассифицировали инструменты Марос (средняя длина 25 мм) как четыре различных варианта: наконечник Марос, наконечник Маллинрунг, наконечник Ломпоа и наконечник Пангкеп.
Исследователи показали, что эти четыре вида инструментов производились с помощью различной техники резьбы по камню и, возможно, применялись для разных целей. На следующем этапе работы они попробуют найти на инструментах следы того, что могло бы дать представления о назначении этих предметов.
Исследователи также указывают, что некоторые из типов заостренных орудий очень похожи на аналогичные артефакты из Европы. Они считают, что это случай культурного сближения, то есть случая, когда неродственные народы независимо друг от друга придумывают похожие друг на друга вещи.