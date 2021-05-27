Индонезийские охотники-собиратели делали заострённые инструменты тысячи лет назад

Археологи из Университета Гриффита, Университета Новой Англии и Balai Arkeologi Sulawesi Selatan исследовали коллекцию каменных и костяных орудий труда тоалийцев — группы охотников-собирателей, которые жили на индонезийском острове Сулавеси от 8000 до 1500 лет назад.

«За это время они изготовили уникальные небольшие инструменты, которые не были найдены где-либо еще на острове. В их числе числе так называемые острия Марос, которые, возможно, использовались в качестве наконечников стрел и имели мелкие зубчатые зазубрины.

Раньше эти инструменты описывались довольно непоследовательно или даже неправильно, но все же использовались для построения сложных сценариев человеческой деятельности. В нашей статье мы даем наиболее полное технологическое описание орудий тоалийцев из камня и кости», — пишет ведущий автор исследования Иника Перстон.

Известные поселения тоалийцев в основном сконцентрированы в пещерах карстовой системы известняка, которая проходит через низменные равнины регентств Марос и Пангкаджене дан Кепулауан (или Пангкеп).