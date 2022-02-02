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История

«Инсталляция» из человеческих позвонков: жуткая находка в Перу

Анастасия Баринова

Фото: Jacob L. Bongers et al. / Antiquity, 2021
Фото: Jacob L. Bongers et al. / Antiquity, 2021

Фото: Jacob L. Bongers et al. / Antiquity, 2021

Индейцы Чинча нанизали на стебли тростника позвонки из разграбленных испанцами могил.

Международная группа исследователей, работающая в долине Чинча на южном побережье Перу, обнаружила 192 человеческих позвонка, нанизанных на стебли тростника.

Это стало свидетельством уникального погребального ритуала, который известен из более древней культуре Чинчорро, распространенной в Перу и Чили в VII–II тысячелетиях до нашей эры, но не встречавшийся в долине Чинча ранее.

На каждый стебель длиной в среднем 0,32 метра было нанизано от 1 до 16 позвонков. 64 принадлежали взрослым, 14 – детям и подросткам, а на одном стебле присутствовали позвонки и взрослого, и ребенка. Позвонки относились к разным отделам позвоночника и были «собраны» без учета анатомической последовательности.

На них нет следов механической обработки, и ученые предположили, что индейцы долины Чинча работали с уже разложившимися телами, когда позвонки разъединились естественным образом. В остатках мягких тканей были найдены куколки насекомых, и это говорит о том, что останки долгое время находились на открытом воздухе.

Радиоуглеродное исследование позволило датировать находку периодом между 1450 и 1640 годами: это соответствует началу испанской колонизации в этой местности. По словам ведущего автора исследования Джейкоба Л. Бонгерса, это время в истории долины Чинча «было неспокойным», поскольку «эпидемии и голод косили местных жителей».

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В ходе предыдущего исследования Бонгерс и его коллеги установили факт разграбления испанцами могил коренного населения. Ученые считают, что это делалось не только для захвата золота, серебра и других ценностей, но еще и для того, чтобы искоренять «языческие обычаи».

Новое открытие продолжает дополнить эти выводы: судя по всему, индейцы пытались вернуть мир душам усопших, чьи могилы были осквернены. Но все, что им оставалось – нанизывать их останки на тростник.

Для коренных народов долины Чинча телесная неприкосновенность после смерти имела огромное значение; эти цивилизации даже практиковали мумификацию – за тысячелетия до древних египтян.

Узнайте о страшном ритуале Древнего Перу.

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