Ирландский школьник нашел долбленку каменного века

Удивительное открытие было сделано 12-летним Кахалом Макдонахом из города Роскоммон на западе Ирландии. Мальчик гулял в резиновых сапогах по мелководью и наткнулся на долблёную деревянную лодку, высеченную из бревна. Кахал прибежал домой, чтобы рассказать о находке родным.
«Я предположила, что это могло быть часть деревянного ограждения, которое легко могло оказаться в воде, поскольку озеро окружено сельскохозяйственными угодьями», — рассказала мама мальчика Эйлин.
Однако из любопытства семья все же направилась к озеру. Они увидели торчащий конец лодки, тогда как другой был зарыт в иле. Семья вытащила лодку из ила, поняв, что она может представлять историческую ценность. В настоящее время гребное судно и близлежащие окрестности озера изучает команда подводных археологов из Департамента культуры Ирландии.
Well done to 12 year old Cathal McDonagh of Lisacul, Ballaghaderreen who recently discovered what may be a 4000 year old log boat while paddling in Cloonaholly lake.— Ballaghaderreen (@BealachanDoirin) June 8, 2020
(Roscommon People) pic.twitter.com/lzzvN25XP7
По предварительным оценкам, плоскодонная лодка длиной 5 метров и шириной 0,7 метра относится к позднему каменному веку, известному как неолитический период. По другим подобным находкам известно, что люди каменного века сооружали такие лодки: другой образец долблёнки был найден в реке Бойн в Ирландии в 2018 году. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст лодки составляет около 5000 лет.
По мнению исследователей, находка представляет особый интерес, поскольку озеро является домом как минимум для одного краннога. Кранногами называют искусственные или естественные острова в озерах и болотах Шотландии или Ирландии. На протяжении тысячелетий на них жили люди. Основываясь на литературных источниках и археологических записях, можно сказать, что такие острова часто были окружены деревянными частоколами, которые защищали от вторжения большие деревянные конструкции. Мелкие короли и вожди использовали кранноги как опорные пункты в Ирландии вплоть до XVIII века.
Эксперты отмечают, что случайное открытие Кахала Макдонаха внесет важный вклад в ирландскую археологию.