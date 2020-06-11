Ирландский школьник нашел долбленку каменного века

Удивительное открытие было сделано 12-летним Кахалом Макдонахом из города Роскоммон на западе Ирландии. Мальчик гулял в резиновых сапогах по мелководью и наткнулся на долблёную деревянную лодку, высеченную из бревна. Кахал прибежал домой, чтобы рассказать о находке родным.

«Я предположила, что это могло быть часть деревянного ограждения, которое легко могло оказаться в воде, поскольку озеро окружено сельскохозяйственными угодьями», — рассказала мама мальчика Эйлин.

Однако из любопытства семья все же направилась к озеру. Они увидели торчащий конец лодки, тогда как другой был зарыт в иле. Семья вытащила лодку из ила, поняв, что она может представлять историческую ценность. В настоящее время гребное судно и близлежащие окрестности озера изучает команда подводных археологов из Департамента культуры Ирландии.