Ирландский художник воссоздал облик легендарной королевы Шотландии Марии Стюарт

Ирландский художник Мэтт Лоури руководит творческой студией визуализации и веб-сайтом mycolorfulpast.com, который устраняет разрыв между историей и искусством с использованием технологии цифрового редактирования для воссоздания исторических фигур со всего мира. Теперь в список его достижений добавлена знаменитая королева Шотландии Мария Стюарт.

Мария родилась 8 декабря 1542 года. Спустя всего шесть дней после ее рождения умер ее отец, король Яков V, и девочка была провозглашена королевой Шотландии. В 1567 году Мария Стюарт была вынуждена отречься от престола в результате восстания протестантов и через год оказалась в Англии, где ее судьбу решала королева Елизавета I.

Поскольку Мария считала себя законным сувереном Англии, и в этом вопросе ее поддерживали английские католики, Елизавета держала бывшую шотландскую королеву в различных замках и усадьбах, фактически на правах заключенной. В 1586 году Мария была обвинена в заговоре с целью убийства Елизаветы и приговорена к казни. Приговор был приведен в исполнение в замке Фотерингей.