Исчезнувшая река Парижа
Когда-то река петляла в окрестностях моего дома на Левом берегу в Париже. Бьевр обеспечивал водой мельницы и дубильные мастерские на пути от южной окраины города, где в 13-м округе сейчас находится парк Келлерманн, до места впадения в Сену в 5-м округе. Но к началу XX века река стала настолько грязной и зловонной, что ее убрали в трубы под землей, а поток воды направили в городскую канализацию.
И если Сена ассоциируется у миллионов туристов с романтикой, то невидимый Бьевр у них не ассоциируется ни с чем. Но среди парижан есть те, кто давно лелеет мечту освободить реку — и сейчас эта мечта близка к воплощению. В последние годы участки реки были открыты в пригородах выше по течению, а в самом городе ведутся исследования исторического русла. Возрождение Бьевра отражает «зеленый» сдвиг в городском планировании. «Новый импульс этому проекту придают глобальное потепление и угроза биоразнообразию», — говорит заместитель мэра Дэн Лер.
Исток Бьевра расположен в Гюйанкуре, километрах в 35 к юго-западу от Парижа. Река наполняет пруды для фонтанов Версаля и снабжает водой несколько пригородов. 20 километров ее русла пролегают по поверхности, и только на подступах к Парижу воды реки направляются в водоочистные сооружения.
Люди меняют Бьевр с незапамятных времен. Когда-то монахи использовали его воды в каналах для ирригации, дубильщики вымачивали в реке шкуры животных, а зимой владельцы ледников вырубали на прудах ледяные блоки. Из-за доступа к ресурсу возникали конфликты: красильщики против прачек, кожевники против мясников. В 1300-х годах парламент распорядился, чтобы мясники сбрасывали внутренности животных в Бьевр, а не загрязняли Сену; затем это распоряжение отменили, но поток отходов уже невозможно было остановить. Бьевр превратился в зловонную сточную канаву.
За многие годы река обросла легендами, порой такими же мутными и мрачными, как и ее воды. Чего стоит хотя бы предание о драконе, наводившем ужас на эти земли, пока в IV веке епископ Марцелл не изгнал чудовище в Бьевр. Впрочем, река веками вдохновляла художников и писателей, например, Франсуа Рабле и Виктора Гюго, который описал ее в «Отверженных», и даже посвятил стихотворение, которое так и называется — «Бьевр».
Река сыграла важную роль в становлении парижской промышленности. Главную славу Бьевру принесла мануфактура Гобеленов: в XV веке на берегу появляется мастерская фламандских красильщиков и ткачей по фамилии Гобелен, будущих поставщиков королевского двора. Считалось, что вода Бьевра содержит особые вещества, благодаря которым можно было получать насыщенный красный цвет, прославивший Гобеленов на весь мир.
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022Подробнее об этом номере
Статья полностью доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.Оформить подписку