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История

Искусство охоты древних эскимосов

25 октября 2019
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Фото: Альфия Сайфиева
В каменном веке жители Эквена создавали орудия охоты, которые можно считать настоящими произведениями искусства.

Древние эскимосы были отличными морскими охотниками. Из моржового клыка, кости, рога и реже – дерева они создавали предметы обихода и были уверены: те приобретали магические свойства. Многие из таких вещей (всего около 6 тысяч) археологи обнаружили в Эквене – поселении на северо-востоке Чукотки, где в каменном веке жили древние эскимосы.

Жители Эквена охотились в Беринговом проливе на моржей и китов, которые давали им пищу, материал для орудий промысла, жилищ и лодок, жир для освещения. Эквенский могильник, располагавшийся рядом с поселением и в 30 километрах от современного села Уэлен, раскапывали с начала 1960-х. На выставке в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН до 10 ноября можно увидеть 46 экспонатов, найденных во время раскопок под Уэленом. Многие из них – орудия для охоты по прямому назначению – одновременно оказались настоящими произведениями искусства. Таковыми их делают виртуозное исполнение и изящная гравировка с сакральными изображениями.

«Гарпуны, например, помимо практических свойств, как считали эскимосы, имели еще и магическую силу – благодаря нанесенным на них изображениям могли обеспечить удачную охоту», – отмечает куратор выставки Наталья Алексашенко.

А снеговые очки из моржового клыка с тонкими прорезями для глаз (на фотографии вверху) не только предотвращали опасное воздействие солнечного света в ясные полярные дни, но и, благодаря орнаменту, должны были наделять своего хозяина магическими возможностями – добавлять остроты зрению. Такие очки были изогнуты, чтобы лучше сидели, в боковые отверстия вставлялись кожаные ремешки, завязывавшиеся на затылке.

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Буксировочный крюк (с его помощью добычу транспортировали к берегу). На снасти – изображения кита, ворона, тюленя, оленя, белого медведя и человека.

Очки, как и другие предметы, украшены орнаментом, и эти рисунки – отражение восприятия мира эскимосов, мира, где обитают духи, где люди могут превращаться в животных, а вещи исцеляют от болезней. В рисунках на предметах, представленных в экспозиции, зашифрованы мифы и истории из жизни эскимосов, и шифры эти ученые до сих пор пытаются разгадать.