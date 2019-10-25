Искусство охоты древних эскимосов

Древние эскимосы были отличными морскими охотниками. Из моржового клыка, кости, рога и реже – дерева они создавали предметы обихода и были уверены: те приобретали магические свойства. Многие из таких вещей (всего около 6 тысяч) археологи обнаружили в Эквене – поселении на северо-востоке Чукотки, где в каменном веке жили древние эскимосы.

Жители Эквена охотились в Беринговом проливе на моржей и китов, которые давали им пищу, материал для орудий промысла, жилищ и лодок, жир для освещения. Эквенский могильник, располагавшийся рядом с поселением и в 30 километрах от современного села Уэлен, раскапывали с начала 1960-х. На выставке в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН до 10 ноября можно увидеть 46 экспонатов, найденных во время раскопок под Уэленом. Многие из них – орудия для охоты по прямому назначению – одновременно оказались настоящими произведениями искусства. Таковыми их делают виртуозное исполнение и изящная гравировка с сакральными изображениями.