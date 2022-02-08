Исторические сплетни: доказано, что у Марко Поло была внебрачная дочь

Соответствующая запись найдена в Государственном архиве Венеции.

Аспирант Университета Ка-Фоскари в Венеции Марчелло Болоньяри работал в государственном архиве Венеции. Молодой ученый специализируется на Средневековье и в первую очередь на жизни знаменитого венецианца Марко Поло. Изучая документы, Болоньяри обнаружил запись, не оставляющую сомнений: у великого путешественника была дочь, рожденная вне официального брака.

Девочка, получившая имя Аньезе, появилась на свет в период между 1295 годом, когда торговец и исследователь вернулся в Венецию после более чем двух десятилетий путешествий по Азии, и 1298 годом, когда он был заключен в тюрьму в Генуе за участие в военно-морском конфликте между двумя городами.

Историк говорит, что в некоторых семейных документах Поло есть «намеки на существование Аньезе», но их можно было толковать по-разному. В архиве же были найдены убедительные доказательства: завещание молодой женщины. Документ, составленный 7 июля 1319 года, показывает, что на третьем десятке Аньезе заболела чем-то неизлечимым и готовилась к смерти. Она поручает «своему отцу Марко Поло» передать завещание священнику Пьетро Пагано в храме Сан-Феличе.

Фото: Università Ca' Foscari Venezia/Archivio di Stato di Venezia

По словам исследователя, документ «рисует нежный портрет семейства»: Аньезе к своим 22-24 годам была матерью двоих детей, и всех их она описывает с нескрываемой любовью, с использованием прозвищ и уменьшительно-ласкательных форм. Она не хотела, чтобы семье после ее смерти предстояли бы судебные тяжбы, и заранее позаботилась о наследстве. Она упоминает своего мужа, но о матери нет ни слова – вероятно, та умерла задолго до этого.

Сведений о браке Поло с матерью Аньезе у историков нет, однако работа с архивом может дать новую информацию. В любом случае первая дочь Марко Поло родилась до того, как в 1300 году он женился на Донате Бадоер, с которой у него появилось три дочери: Фантина, Белелла и Морета. Тот факт, что Аньезе выбрала отца как доверенную персону в вопросе завещания, может свидетельствовать о том, что Поло на протяжении всей ее жизни продолжал поддерживать с ней отношения, вне зависимости от того, родилась ли она от первого брака или любовной связи.

Узнайте семейную тайну фараона.