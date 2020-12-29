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История

Исторические средневековые бои: где сегодня найти настоящих рыцарей?

Текст и фото: Юлия Невская
29 декабря 2020
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Международный рыцарский турнир и средневековое шоу «Воин 2020». Мероприятие состоялось 23 февраля 2020 года в Москве, в нем приняли участие спортсмены из разных стран. На фото поединок двух российских спортсменок Марины Головиной (слева) и Анастасии Мещеряковой (справа).
Средневековые бои в доспехах в наши дни — это не мимолетное увлечение избранных, но целая индустрия для довольно широкого круга поклонников. Рассказываем, как организуются исторические бои, что вдохновляет тех, кто облачается в доспехи и берет в руки меч, и как женщины становятся рыцарями.

«Люди всегда интересовались средневековьем. И даже если сейчас все прекратят заниматься средневековыми боями, и не останется ни одного человека, который мог бы передать опыт, они все равно возникнут вновь. И так будет много раз», — Евгений Гладков, многократный чемпион мира по ИСБ.

В 90-е годы у молодежи на постсоветском пространстве появилось новое увлечение: собираться и сражаться на мечах. Изначально для поединков встречались где придется, в основном в лесопарковых зонах — подальше от чужих глаз. Оружие и доспехи делали из подручных материалов. Но со временем это увлечение переросло в масштабную субкультуру, а после — в целую индустрию. Теперь современные рыцари тренируются в спортивных залах, турниры проходят на крупных столичных площадках, а бойцов и фанатов обеспечивают всем необходимым. Появились даже крупные международные ассоциации, регламентирующие средневековые бои в доспехах. На данный момент в России идет обсуждение с представителями госструктуры о присвоении Историческим средневековым боям (ИСБ) статуса признанного спорта. 

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Магазин средневековых товаров «Донжон».
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Турнир по средневековым полноконтактным боям в доспехах «Воин 2020». Поединок на алебардах.
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Бой Виталия Грызлова из клуба «Берн» и Ильи Драгана из клуба «Байард» за пояс чемпиона по средневековым боям в тяжелом весе.
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Кубки за победы в поединках по исторических боям разных лет.

Историческая реконструкция и средневековые бои

Людей, которые занимаются исторической реконструкцией и ИСБ традиционно называют реконструкторами. Это вполне привычный термин даже для тех, кто находится вне контекста. Но «реконструкция» — понятие широкое. Здесь речь пойдет именно об исторических средневековых боях и о тех, кто участвует в поединках в доспехах — о спортсменах этого пока непризнанного направления.

«Очень сложно сейчас сказать, с какого года исторические бои появились», — рассказывает Евгений Гладков, руководитель клуба Кантон Ури. «Сам ими занимаюсь с 2005 года, но я не второе, и не третье поколение бойцов. То есть полноконтактные бои в доспехах появились очень рано, в начале девяностых».

Сложно сказать, где это увлечение появилось раньше: у нас или в Европе. Судя по рассказам участников, оно развивалось параллельно и сейчас уже сложно определить точку отсчета. «Я начал заниматься ИСБ, когда жил в Австрии», — рассказывает одноклубник Евгения, Григорий Блонский. «Это был 2009 год. Я увидел как ребята в парке бьются на мечах. Подошел, познакомился, попросился тренироваться с ними. А примерно через год вернулся в Россию, и меня позвали в клуб Ревель, дальше я уже некоторое время тренировался с ними».

Григорий много лет выступал за Российскую сборную и несколько раз брал первое место на чемпионате мира в составе команды «Россия 1», состоящей из бойцов крупнейшего российского клуба «Берн».

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Григорий Блонский множество раз брал призовые места на российских и международных соревнованиях.
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Григорий после отборочных боев в номинации 5 на 5, где он выступал за свой клуб «Кантон Ури».
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Фотография Григория, сделанная много лет назад, когда он только начинал заниматься средневековыми боями, в руках его жены Ольги.

Бои в доспехах — отдельный вид активности в сфере реконструкции. Совершенно необязательно, чтобы человек, занимающийся этим видом спорта, ездил на исторические фестивали. Равно как и наоборот: не все, кто ездят на фестивали, сражаются в доспехах.

«На данный момент бои в доспехах имеют опосредованное отношение к истории. Общие принципы сходные, но есть различия. Доспехи в большинстве случаев изготавливаются по историческим канонам: по той же технологии и той же формы. Люди в средневековье были не дураки и знали, как делаются доспехи, от технических характеристик зависела их жизнь. Современные принципы изготовления чуть нарушаются, потому что задача разная: раньше люди дрались на наточенном оружии и хотели друг друга убить, а у нас соревнование. Но все равно принципиально важно, чтобы доспехи защищали и были удобными, поэтому все формы внимательно выверяются», — рассказывает Евгений. Он сам занимается изготовлением доспехов. Его кузница «Багратион» находится в Москве, а изделия он отправляет по всей России и за рубеж. Евгений — один из тех, кто перенес свою профессиональную деятельность в сферу хобби. Изготовление доспехов и снаряжения для боев – одно из важных звеньев индустрии, сформировавшихся вокруг ИСБ. 

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Евгений Гладков в процессе изготовления доспехов в своей кузнице «Багратион».
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Рыцарские шлема для средневековых полноконтактных боев в доспехах. Все шлема сделаны на основе исторических образцов.
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Евгений делает доспехи для российских и зарубежных бойцов.
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Евгений (на переднем плане) участвует в составе клуба «Кантон Ури» в бое 5 на 5 с клубом «Байард».

Встречи увлеченных людей для совместного досуга со временем стали приобретать четкую форму, появились стандарты и правила. Сформировались клубные объединения: почти все бойцы, за редким исключением входят в тот или иной клуб. Каждый клуб имеет свою внутреннюю структуру управления, правила и отличительную символику: герб, цвета, девиз. И, конечно, связь с историческим контекстом.

«Наш клуб занимается  реконструкцией швейцарского народного ополчения кантона Ури. Это начало XV века. Для реконструкции мы пользуемся литературными, художественными и археологическими источниками того периода времени: «Бернская хроника» Шилинга, гравюры, надгробия, археологические находки доспехов и вооружения», — рассказывает Николай Силкин.

Как организуются средневековые бои в доспехах? 

Сейчас исторические бои в доспехах активно развиваются по всему миру. Существует несколько международных ассоциаций, которые регламентируют стандарты и правила взаимодействия. Крупнейшая среди них — HMBIA [Historical medieval battle international association], в ее составе более 40 стран.

«В HMBIA входят все, кто только можно, либо так или иначе являются ее партнером. Есть различные организаторские группы. Одна из самых активных, базирующихся в России, – наша структура», — говорит основатель и генеральный директор WMFC [World medieval fighting championship] Андрей Киселиус, член клуба Берн и Российской сборной. «Мы в основном занимаемся организацией мероприятий: крупные турниры, профбои, фестивали».

Андрей и его коллеги проводят крупнейшее международное мероприятие в России, посвященное историческим боям в доспехах — «Кубок Динамо». Много лет на него съезжаются бойцы со всего мира: от Аргентины и Новой Зеландии. На кубке «Динамо» рыцари встречаются в массовых командных номинациях, отличающихся по количеству человек от каждой команды: 3 на 3, 5 на 5, 21 на 21. В этом году во второй раз WMFC провел турнир одиночных поединков «Воин», в нем тоже участвовали бойцы из разных стран.

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Андрей Киселиус, боец из клуба «Берн», основатель и генеральный директор WMFC. После турнира «Воин 2020», который организовала его команда.

Мероприятия по ИСБ с каждым годом становятся все более зрелищными, организаторы стремятся завлечь и внешнюю аудиторию, не ориентируются уже на одну только реконструкторскую среду. 

«Мы ориентируемся на то, чтобы людям, не имеющим отношения к реконструкции, тоже было интересно. Внутри «тусовки» мы охватываем уже всю целевую аудиторию. И теперь расширяем ее за пределы среды. Для этого делается все: готовятся понятные  рекламные и информационные материалы, адаптируются тексты ведущих и комментаторов. Человек с улицы должен прийти, посмотреть, сразу все понять и сказать "Да, мне интересно!"», — рассказывает Андрей Киселиус. «Я думаю, что у нас большие перспективы. Не хуже чем у бокса и ММА.  Средневековые бои не менее зрелищные, но более вариативные: разные доспехи, оружие, много интересных визуальных элементов».

В средневековых боях действительно наблюдается интенсивная динамика: за последнее десятилетие турниры переехали на крупные площадки, уровень организации соответствует спортивным мероприятиям и в других направлениях: на уровне световое и звуковое сопровождение, устраиваются прямые трансляции с широким охватом, ведется медийная поддержка бойцов.

Главным событием в мире ИСБ считается «Битва Наций», она приравнивается к чемпионату мира. В ней участвуют не клубные команды, а национальные сборные. «Битва Наций» проводится в одной из европейских столиц раз в два года. С самого появления этого соревнования Россия занимает первые места в подавляющем большинстве номинаций.

Как стать бойцом: тренировки и порог входа

Исторические бои в доспехах открыты для новичков, финансовый барьер входа вполне приемлемый. «Сейчас к нам попасть очень легко. Существует много клубов, у них проходят свои тренировки. В сети есть вся информация», — рассказывает Евгений Гладков. По сути для того, чтобы начать заниматься, необходимо просто прийти на тренировку с обычным комплектом спортивной одежды и начать постепенно собирать доспех. Стоимость полного комплекта варьируется от 30 до 300 тысяч рублей. Хороший комплект можно собрать за 70-100 тысяч: есть вторичный рынок, программы рассрочки в мастерских, так что хобби не такое уж и дорогостоящее. 

Доспех должен быть хорошо подогнан под своего владельца, тогда вероятность травм будет минимальная. Сейчас существуют стандарты безопасности при несоблюдении которых бойца просто не выпустят на ристалище [ринг в терминологии ИСБ]. «Раньше мы относились к защите гораздо халатнее, сейчас я бы под страхом смертной казни не пошел так драться», — рассказывает Григорий Блонский. «Уровень у людей вырос, удары стали сильнее, физическая подготовка лучше. В плохих доспехах или в чужих, которые не подогнаны под тебя, стало выходить просто не возможно. Снаряжение — это 60 процентов успеха: если тебе удобно, ты уверен в своей защите, то остается только драться».

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Полноконтактные средневековые бои в доспехах.
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Поединок в номинации 5 на 5 между клубом «Байард» и «Кантоном Ури».
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Полноконтактные средневековые бои в доспехах.
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Болельщики около ристалища, огороженной территории, где проходят бои.

Срок подготовки бойца зависит от его физической формы и навыков. «Тем, кто активно занимался борьбой или боксом, нужно просто поставить ударную технику, и они уже готовы выйти на соревнования для новичков, особенно в групповых номинациях. По сути наш тренировочный процесс включает большой блок ОФП и много элементов борьбы. А тем, кто ничем не занимался нужно начинать путь с самого начала», — рассказывает Евгений Гладков. Они имеет большой опыт тренерской работы в сфере ИСБ.

По словам Евгения, тренировки можно разделить на несколько составляющих по двум параметрам. «Сам процесс подготовки бойца включает три блока: тренировка физической формы, борьбы и отработка ударной техники. Но нужно учитывать, что бои могут быть одиночными, могут быть командными. Во втором случае необходимо отрабатывать взаимодействие бойцов друг с другом, это отдельное направление подготовки».

Ещё важная особенность в том, что здесь нет возрастного порога. Безусловно, у бойцов, которые занимаются с юности больше возможностей, чтобы добиться призовых мест в разных номинациях. «По сути у нас нет возрастных ограничений, — рассказывает Григорий Блонский. — В американской сборной есть человек, которому 60 лет, очень крепкий мужик. Он даст фору многим двадцатилетним. Здесь нет нормативов, как в профспорте. Вопрос в том, справишься ты с нагрузкой или нет».

Сражаться — женское дело

На генеральной ассамблее HMBIA, прошедшей в Риге в декабре 2019 года, было принято решение создать новую структурную ячейку, которая будет отвечать за развитие женских номинаций. Россию в этом направлении будет представлять Марина Головина, которая имеет множество наград в женских категориях и большой тренерский опыт.

«Где-то в конце прошлого века один человек стукнул другого макетом меча по железной каске, и они открыли для себя новый вид состязаний. Почти наверняка это были парни. А термин "исторический средневековый бой" возник уже сильно позже. Женщин, которые застали оба этих события в боевой готовности, единицы, — рассказывает Марина. — На данный момент женская категория представлена во всех официальных дисциплинах HMBIA, кроме самых массовых. Это все виды дуэлей, включая поединки на алебардах, и командные бои. В профбоях, которые часто сравнивают с ММА в доспехах, женщины тоже не отстают».

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Марина Головина судит соревнование по полноконтактным боям в доспехах в номинации 5 на 5.
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Марина Головина перед профбоем на турнире «Воин 2020».
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Марина Головина (справа) и Анастасия Мещерякова (слева) после профбоя на турнире «Воин 2020». В этом бою победу одержала Анастасия.

По словам Марины, на данный момент соотношение мужчин и женщин в ИСБ приблизительно 1 к 6. У женских боев есть своя специфика. Она заключается в меньшей динамике по сравнению с мужскими боями. В командных сражениях девушки делают ставку не на удары оружием, а на борьбу, и бои получаются затяжными. «В плане развития самого направления мы, пожалуй, прогрессируем быстрее. В том числе благодаря тому, что женщины используют накопленный мужчинами-чемпионами опыт, щепетильно принимают их поддержку и советы», — говорит Марина.

Но есть и другой подход. Некоторые девушки участвуют в боях наряду с мужчинами. Правда, сейчас многие организаторы мероприятий устанавливают правила, согласно которым девушки могут выступать только в женских категориях.

«Я выступаю во всех соревнованиях, в которых выступает мой клуб. Где есть такая возможность», — рассказывает Ольга Павлова из клуба Гастингс. — Я начинала с массовых боев. В основном мы ими и занимаемся». Однако в феврале этого года Ольга заняла третье место в одиночных боях на турнире «Первый рыцарь». Всеми ее соперниками были мужчины. 

 «Дело в том, что мы ведь не занимаемся спортом высоких достижений, у нас досуг с элементами спорта. То есть по сути мне не нужно первое место, я хочу драться со своей командой, со своими ребятами, с кем я вместе тренируюсь. Очевидно, что на первенстве России я не буду тягаться с мужчинами на равных. Я не против войны с женщинами, но против воевать только с женщинами. Это никаким образом не связано с идеологией феминизма, просто я хочу выступать вместе с моей командой», — говорит Ольга.

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Ольга Павлова, клуб Гастингс.
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Ольга на тренировке со своими одноклубниками.
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Ольга на тренировке со своими одноклубниками.
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Ольга некоторое время назад получила сильную травму колена, но продолжала тренироваться, чтобы потом вернуться к боям. Сейчас Ольга уже восстановилась и снова принимает участие в боях.

Что вдохновляет рыцарей? 

В средневековых боях, как и в реконструкции в целом, можно найти людей совершенно разных профессий, политических взглядов и финансового благосостояния. Это одно из тех хобби, которое делает срез общества. И у всех своя мотивация оставаться в этой среде, хотя и общие черты присутствуют. В ИСБ люди идут в поисках тех, кто близок им по духу и сможет разделить их интересы.

«Когда я этим занимаюсь, ощущаю саму жизнь. Соревнования постоянно держат в тонусе. Хочется расти, набирать уровень. По сути у нас братство всех, кто дерутся в доспехах. Мы очень разные, но ощущаем себя людьми из одного мира, это очень сплачивает», — говорит Евгений.

«За 10 лет это стало частью жизни. Если я даже прекращу регулярно заниматься и выступать на соревнованиях, то я в любом случае доспехи никуда не дену. Раз в год буду выбираться куда-то драться. Уже не возможно жить без того чувства, которое появляется перед боем», — рассказывает Григорий Блонский.

«Когда-то давно в погоне за экстримом, в порыве юношеского максимализма, я решила стать рыцарем», — говорит Ольга Павлова. — А потом все поменялось: на первое место для меня вышли достижения клуба и преодоление собственных барьеров. Первое время ты больше всего сил тратишь на то, чтобы страх не мешал тебе драться. Каждый раз происходит большая внутренняя работа. А сейчас это все равно, что дышать. Сложно сказать зачем ты дышишь».

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Боец из Великобритании Бохумил Машничак победил российского бойца Алексея Петрика в состязании за титул чемпиона по историческим средневековым боям в супер-тяжелом весе. Исход соревнования был до последнего момента не очевиден. Москва, турнир «Воин 2020», 23 февраля 2020 года.

Образ средневекового рыцаря – это архетип, который вызывает свой ассоциативный ряд у каждого. Неудивительно, что исторические бои привлекают все больше внимания совершенно разных людей. В этом виде спорта есть состязательность, командная работа, внешняя эстетика и драйв, ради которого даже далекие от спорта люди с интересом смотрят за соревнованиями. И, судя по динамике, ИСБ будет развиваться дальше и привлекать все больше зрителей.

В феврале этого года произошло знаковое для средневековых боев событие. В Министерстве юстиций зарегистрировали Общероссийскую физкультурно-спортивную организацию исторического средневекового боя России. Главная цель ее создания – разработка стандартов для включения средневековых боев в Реестр видов спорта РФ. Вполне вероятно, что в скором времени хобби, которым тридцать лет назад начинали заниматься молодые люди, мечтающие о рыцарстве, станет официальным видом спорта, который будет собирать стадионы.

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