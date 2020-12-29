Исторические средневековые бои: где сегодня найти настоящих рыцарей?

«Люди всегда интересовались средневековьем. И даже если сейчас все прекратят заниматься средневековыми боями, и не останется ни одного человека, который мог бы передать опыт, они все равно возникнут вновь. И так будет много раз», — Евгений Гладков, многократный чемпион мира по ИСБ.

В 90-е годы у молодежи на постсоветском пространстве появилось новое увлечение: собираться и сражаться на мечах. Изначально для поединков встречались где придется, в основном в лесопарковых зонах — подальше от чужих глаз. Оружие и доспехи делали из подручных материалов. Но со временем это увлечение переросло в масштабную субкультуру, а после — в целую индустрию. Теперь современные рыцари тренируются в спортивных залах, турниры проходят на крупных столичных площадках, а бойцов и фанатов обеспечивают всем необходимым. Появились даже крупные международные ассоциации, регламентирующие средневековые бои в доспехах. На данный момент в России идет обсуждение с представителями госструктуры о присвоении Историческим средневековым боям (ИСБ) статуса признанного спорта.