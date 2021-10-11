Итальянские моряки открыли Америку за 150 лет до Колумба. Но это неточно

Переписывая и детализируя документ примерно 1345 года, созданный миланским монахом Гальвано Фьяммой, специалист по средневековой латинской литературе профессор Паоло Кьеза сделал «удивительное» открытие. Он обнаружил отрывок о неведомой земле, которую сейчас мы знаем как Северную Америку.

Согласно Кьезе, древнее эссе, впервые обнаруженное в 2013 году, предполагает, что моряки из Генуи уже знали об этой земле и называли ее «Маркланд» или «Маркалада». В этом конкретном случае речь идет о землях провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, которые также упоминаются в некоторых исландских источниках.

Гальвано Фьямма был монахом-доминиканцем, который был связан с семьей, управлявшей Миланом. Он написал несколько литературных произведений на латыни, в основном на исторические темы. Ученые отмечают, что он заложил основы миланской средневековой историографии.