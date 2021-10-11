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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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История

Итальянские моряки открыли Америку за 150 лет до Колумба. Но это неточно

National Geographic Россия
11 октября 2021
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Порт Генуи в XIV веке
Фото: Квинто Ченни / Wikimedia Commons
Об этом говорит анализ древних документов.

Переписывая и детализируя документ примерно 1345 года, созданный миланским монахом Гальвано Фьяммой, специалист по средневековой латинской литературе профессор Паоло Кьеза сделал «удивительное» открытие. Он обнаружил отрывок о неведомой земле, которую сейчас мы знаем как Северную Америку.

Согласно Кьезе, древнее эссе, впервые обнаруженное в 2013 году, предполагает, что моряки из Генуи уже знали об этой земле и называли ее «Маркланд» или «Маркалада». В этом конкретном случае речь идет о землях провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, которые также упоминаются в некоторых исландских источниках.

Гальвано Фьямма был монахом-доминиканцем, который был связан с семьей, управлявшей Миланом. Он написал несколько литературных произведений на латыни, в основном на исторические темы. Ученые отмечают, что он заложил основы миланской средневековой историографии.

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Cronica universalis («Универсальная хроника»), которую анализировал ученый, считается одной из наиболее поздних работ монаха, возможно, последней. Эта рукопись осталась незавершенной. В работе Фьямма нацеливается на подробное описание всего мира от «сотворения» до современного ему периода.

Один из отрывков рассказывает об огромном участке суши, который называется Маркланд. Далее в тексте Фьямма латинизировал название до Маркалады. По словам монаха, об этом месте он узнал из рассказов генуэзских моряков, которые часто бывают в Дании и Норвегии.

«Дальше на запад есть другая земля, называемая Маркалада, где живут гиганты; на этой земле есть здания с такими огромными каменными плитами, что никто не мог их построить, кроме огромных гигантов. Есть также зеленые деревья, животные и множество птиц», – гласит отрывок из «Универсальной хроники». 

По мнению Кьезы, это означает, что в Италии знали о существовании Северо-американского континента более чем за 150 лет до знаменитого путешествия Христофора Колумба, открывшего Америку.

«Маркалада, описанная Фьяммой, богата деревьями и мало чем отличается от лесного Маркланда из "Саги о гренландцах". Эти детали могут показаться обычными, как отличительные черты любой хорошей земли, но здесь они нетривиальны, потому что стандартно другие северные регионы рисовали мрачными и бесплодными, как в описании Гренландии у того же Фьяммы, или Исландии у Адама Бременского», – Паоло Кьеза.

Кьеза также предполагает, что устные предания о существовании Маркланда довольно долго были в ходу. Не исключено, что услышать их мог и Христофор Колумб, который, по одной из версий, родился в 1451 году именно в Генуе.

Довольно популярна гипотеза о том, что Северную Америку открыли викинги около тысячи лет назад. Моряки, упомянутые Фьяммой, возможно, привезли в свой город разрозненные вести об этих землях, которые они слышали в северных гаванях от шотландских, британских, датских и норвежских моряков, с которыми торговали. 

Хотя недавно исследователи поняли, что карта Винланда – документ, подтверждавший, что викинги первыми из европейцев достигли побережья Нового Света, — не более чем подделка.

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