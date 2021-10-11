Итальянские моряки открыли Америку за 150 лет до Колумба. Но это неточно
Переписывая и детализируя документ примерно 1345 года, созданный миланским монахом Гальвано Фьяммой, специалист по средневековой латинской литературе профессор Паоло Кьеза сделал «удивительное» открытие. Он обнаружил отрывок о неведомой земле, которую сейчас мы знаем как Северную Америку.
Согласно Кьезе, древнее эссе, впервые обнаруженное в 2013 году, предполагает, что моряки из Генуи уже знали об этой земле и называли ее «Маркланд» или «Маркалада». В этом конкретном случае речь идет о землях провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, которые также упоминаются в некоторых исландских источниках.
Гальвано Фьямма был монахом-доминиканцем, который был связан с семьей, управлявшей Миланом. Он написал несколько литературных произведений на латыни, в основном на исторические темы. Ученые отмечают, что он заложил основы миланской средневековой историографии.
Cronica universalis («Универсальная хроника»), которую анализировал ученый, считается одной из наиболее поздних работ монаха, возможно, последней. Эта рукопись осталась незавершенной. В работе Фьямма нацеливается на подробное описание всего мира от «сотворения» до современного ему периода.
Один из отрывков рассказывает об огромном участке суши, который называется Маркланд. Далее в тексте Фьямма латинизировал название до Маркалады. По словам монаха, об этом месте он узнал из рассказов генуэзских моряков, которые часто бывают в Дании и Норвегии.
«Дальше на запад есть другая земля, называемая Маркалада, где живут гиганты; на этой земле есть здания с такими огромными каменными плитами, что никто не мог их построить, кроме огромных гигантов. Есть также зеленые деревья, животные и множество птиц», – гласит отрывок из «Универсальной хроники».
По мнению Кьезы, это означает, что в Италии знали о существовании Северо-американского континента более чем за 150 лет до знаменитого путешествия Христофора Колумба, открывшего Америку.
Кьеза также предполагает, что устные предания о существовании Маркланда довольно долго были в ходу. Не исключено, что услышать их мог и Христофор Колумб, который, по одной из версий, родился в 1451 году именно в Генуе.
Довольно популярна гипотеза о том, что Северную Америку открыли викинги около тысячи лет назад. Моряки, упомянутые Фьяммой, возможно, привезли в свой город разрозненные вести об этих землях, которые они слышали в северных гаванях от шотландских, британских, датских и норвежских моряков, с которыми торговали.
Хотя недавно исследователи поняли, что карта Винланда – документ, подтверждавший, что викинги первыми из европейцев достигли побережья Нового Света, — не более чем подделка.