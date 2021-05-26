Из чего были сделаны древнейшие инструменты для создания татуировок

В этом эксперименте исследователи заострили кости оленя, сделав ими серию проколов на свежих кусках свиной кожи. Кончики инструментов были покрыты самодельными чернилами. Экспериментальная татуировка оставила частички чернил в нескольких миллиметрах от кончиков инструментов. Аналогичная картина наблюдается с остатками красного и черного пигмента на найденных костях индейки.

Дополнительным косвенным свидетельством того, что ученые столкнулись именно с инструментами для нанесения татуировок, служат морские ракушки, найденные в той же могиле Фернвэйл. Они были окрашены пигментом, и, по всей видимости, служили в качестве сосудов для чернил, в которые татуировщики окунали инструменты.

Самым древним свидетельством практики татуировок является мумия древнего человека, уцелевшая благодаря подходящим климатическим условиям. Обычным осенним днем 1991 года немецкие туристы в Альпах наткнулись на заледеневший труп мужчины. Приняв его за жертву неудачной альпинистской вылазки, они решили, что бедняга немало лет пролежал забытый во льдах. Но когда останки передали к ученым, те выяснили, – этому «альпинисту» уже более 5300 лет. На его теле было обнаружено 57 (а позже и все 61) татуировок в виде линий и крестов.

Рисунки на коже Этци – самое древнее свидетельство практики татуировок. Теперь доподлинно известно, что уже тогда люди делали разрезы и втирали в них смесь красящих пигментов вроде угля с разными травами. Для чего они это делали и носили эти древнейшие тату какие-либо значения или нет – пока что остается под вопросом. Но в отношении Этци есть догадки. Большинство линий сосредоточены на позвоночнике, коленях и ногах, что совпадает с традиционными точками акупунктуры (одно из направлений традиционной китайской медицины). Хотя принято считать, что эта практика появилась на 2000 лет позже жизни этого человека. Рентген и более тщательное исследование подтвердило, что у Этци действительно болела спина и ноги от нагрузки во время путешествия по Альпам, а также он страдал от артрита и паразитов в желудочно-кишечном тракте. Татуировки как раз были нанесены на места, где он испытывал боль.