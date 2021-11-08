Израильские археологи нашли кольцо от похмелья

Кольцо весит 5,11 грамма. Его возраст точно не установлен. Оно было найдено в слоях, относящихся к поздневизантийскому — раннему исламскому периоду (VII век нашей эры), но оно также могло передаваться из поколения в поколение на протяжении веков. А поскольку золотые кольца с аметистом были распространены еще в римском мире — оно могло принадлежать человеку, чья семья жила в Явне в III веке.

Раскопки этого участка ведутся на протяжении последних двух лет и будут продолжаться дальше. Археологи надеются совершить новые увлекательные открытия. Узнайте про другой аметист с необычной историей, найденный недавно в Израиле.