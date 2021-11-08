Израильские археологи нашли кольцо от похмелья

Во время раскопок на территории старинного винного завода в Явне неподалеку от Тель-Авива археологи нашли эффектное золотое кольцо с аметистом. Специалисты Управления древностей Израиля (IAA) считают, что оно использовалось не только как украшение: его владелец мог рассчитывать на целительные свойства полудрагоценного камня.
Аметист упоминается в Библии как один из 12 камней в наперснике первосвященника. В античном мире его называли «благословенным камнем», приносящим удачу, покой и благо. Он также рассматривался как успокоительное средство, а его главное качество заложено в его названии: αμέθυστος в переводе с древнегреческого означает «не быть пьяным». То, что кольцо было найдено возле склада на винодельне, позволяет предположить, что его владельца привлекала именно эта особенность: возможность употреблять алкоголь без последствий.
Кольцо весит 5,11 грамма. Его возраст точно не установлен. Оно было найдено в слоях, относящихся к поздневизантийскому — раннему исламскому периоду (VII век нашей эры), но оно также могло передаваться из поколения в поколение на протяжении веков. А поскольку золотые кольца с аметистом были распространены еще в римском мире — оно могло принадлежать человеку, чья семья жила в Явне в III веке.
Раскопки этого участка ведутся на протяжении последних двух лет и будут продолжаться дальше. Археологи надеются совершить новые увлекательные открытия. Узнайте про другой аметист с необычной историей, найденный недавно в Израиле.