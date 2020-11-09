Как давно древние жители Алтая одомашнили овец?

По словам Тишкина, сначала археологи фиксировали и исследовали в основном погребальные комплексы афанасьевской культуры, которые давали ученым определенные представления о жизни, деятельности, социальной структуре и мировоззрении ее представителей, об их антропологическом типе. Однако система жизнеобеспечения была слабо изучена. Особенно это касалось реконструкции хозяйства, так как в захоронениях оказалось мало каких-либо свидетельств о нем. В основном ученые находили смешанные культурные остатки, среди которых было сложно выделить кости животных, связанных именно с афанасьевской культурой.

В 1994 году горно-алтайские археологи, обследуя формирующийся овраг на участке террасы одного из притоков реки Каракол в Онгудайском районе, нашли поселение афанасьевской культуры, получившее название Нижняя Соору (как одноименное урочище в горной долине).

Этот памятник содержал всего один слой, поэтому принадлежность его исключительно к этой культуре не вызывала вопросов. Исследователи заложили на краю обрыва небольшой раскоп, куда попал древний очаг, а также кости животных, фрагменты керамики и каменные артефакты, лежавшие рядом с ним.

Позднее костные материалы изучил старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН кандидат биологических наук Павел Андреевич Косинцев. Визуально и на основе сравнительного анализа он определил, какие из них принадлежат крупному и мелкому рогатому скоту, а какие — лошадям и диким животным. Больше всего оказалось костей мелкого рогатого скота, в том числе и овец. Ученый предположил, что овцы эти домашние, поскольку на Алтае в период энеолита дикие формы овец не водились. Скорее всего, их пригнали с собой на Алтай и стали там разводить племена афанасьевской культуры.