Как давно древние жители Алтая одомашнили овец?
Сибирские ученые совместно с коллегами из Германии и с Урала изучили археологические материалы поселения афанасьевской культуры Нижняя Соору (Центральный Алтай, период энеолита). Благодаря палеогенетическим исследованиям удалось установить, что найденные там зубы животных принадлежат домашним овцам, жившим примерно в 3300—2900 гг. до н. э. По имеющимся на сегодня данным, это самые древние овцы, которых разводили на Алтае, сообщает «Наука в Сибири».
По словам Тишкина, сначала археологи фиксировали и исследовали в основном погребальные комплексы афанасьевской культуры, которые давали ученым определенные представления о жизни, деятельности, социальной структуре и мировоззрении ее представителей, об их антропологическом типе. Однако система жизнеобеспечения была слабо изучена. Особенно это касалось реконструкции хозяйства, так как в захоронениях оказалось мало каких-либо свидетельств о нем. В основном ученые находили смешанные культурные остатки, среди которых было сложно выделить кости животных, связанных именно с афанасьевской культурой.
В 1994 году горно-алтайские археологи, обследуя формирующийся овраг на участке террасы одного из притоков реки Каракол в Онгудайском районе, нашли поселение афанасьевской культуры, получившее название Нижняя Соору (как одноименное урочище в горной долине).
Этот памятник содержал всего один слой, поэтому принадлежность его исключительно к этой культуре не вызывала вопросов. Исследователи заложили на краю обрыва небольшой раскоп, куда попал древний очаг, а также кости животных, фрагменты керамики и каменные артефакты, лежавшие рядом с ним.
Позднее костные материалы изучил старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН кандидат биологических наук Павел Андреевич Косинцев. Визуально и на основе сравнительного анализа он определил, какие из них принадлежат крупному и мелкому рогатому скоту, а какие — лошадям и диким животным. Больше всего оказалось костей мелкого рогатого скота, в том числе и овец. Ученый предположил, что овцы эти домашние, поскольку на Алтае в период энеолита дикие формы овец не водились. Скорее всего, их пригнали с собой на Алтай и стали там разводить племена афанасьевской культуры.
Большой удачей для ученых оказалось то, что в пяти изученных образцах зубов овец возрастом около пяти тысяч лет сохранилась ДНК. Возможно, этому способствовали природные условия, а также какой-то катаклизм, частично законсервировавший культурный слой (находки были перекрыты плотным покровом намытого щебня разного размера). Анализ ДНК митохондриального гена цитохрома b, проведенный в Кильском университете, подтвердил, что найденные зубы принадлежат овцам. Сравнение их геномов с другими геномами из открытого банка генетических данных показало: эти овцы действительно домашние.
Были найдены их родственные хозяйственные линии. Так, например, последовательность исследуемого участка ДНК одного зуба оказалась идентична таковой у овцы, обнаруженной на стоянке раннего бронзового века (около 2700 г. до н.э.) в горах на юго-востоке Казахстана. Затем было сделано радиоуглеродное датирование зубов овец из Нижней Соору с помощью масс-спектрометрии, которое определило такой хронологический диапазон: около 3300—2900 гг. до н. э.). Таким образом, ученые получили подтверждение, что изучаемые ими останки принадлежат самым древним овцам на Алтае.
Ранее ученые АлтГУ вместе с новосибирскими палеогенетиками исследовали кости овец периода ранней бронзы, найденные на территории равнинного Алтая. Полученные тогда данные планируется сравнить с результатами изучения овец со стоянки Нижняя Соору — в ходе реализации научной программы по палеогенетическому изучению овец, становлению и развитию овцеводства на юге Западной Сибири и Алтае в эпоху палеометалла.
Параллельно археологи изучают процессы одомашнивания и использования в древности лошадей. Костные останки этих животных также найдены на стоянках афанасьевской культуры, но их детальное исследование еще не проводилось.
«Афанасьевцы могли охотиться на лошадей, но не исключено, что они их одомашнивали. Однако эти предположения требуют доказательств. Надеюсь, скоро появятся дополнительные результаты исследований лошадей на ранней стадии доместикации, что способствует решению фундаментальных научных проблем», — заключил Тишкин.
Результаты работы опубликованы в журнале Archaeological Research in Asia.