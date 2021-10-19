Как и когда умирали императоры Римской империи? Ученые вывели интересную закономерность

Исследователи из Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу (ICMC-USP) в Сан-Карлосе изучили основные математические закономерности, связанные с правлением римских императоров, и показали, что эти закономерности соответствуют степенному закону.

Степенной закон – это такая функциональная зависимость между двумя величинами, при которой относительное изменение одной величины приводит к пропорциональному относительному изменению другой величины, независимо от исходных значений этих величин.