Для использования десятичной позиционной системы нужен знак нуля, который не только описывает «ничто», начальную точку отсчета, но и отделяет десяток от десятка. Такой знак окончательно утвердился именно в Индии.

От эллинов к европейцам: как индийские цифры стали арабскими

На смену эпохе эллинизма пришел сперва расцвет, а затем и падение Римской империи — и европейские государства унаследовали часть ее культуры, в том числе непозиционную систему счисления с римскими цифрами. Индию в это время постепенно подчинили себе мусульмане — тюрки и арабы. Исламский период в истории Индии продлился вплоть до европейской колонизации и частично совпал с ней.

Ученые исламского мира бережно отнеслись к наследию античности: научные труды переводили на арабский, дополняли и комментировали. Благодаря трактату Мусы аль-Хорезми «Об индийском счете» десятичную позиционную систему стали использовать во всем Халифате.

Европейцы познакомились с «арабскими» индийскими цифрами в мусульманских городах Испании в X веке. Одним из первых математиков, который оценил преимущества этой системы счисления перед римской, стал Папа Римский Сильвестр II, который регулярно посещал Кордову — крупный научный и дипломатический центр средневековья.

Массовое распространение десятичная позиционная система получила в эпоху Возрождения. Благодаря работам итальянского математика Фибоначчи, который учился в Алжире, европейцы заинтересовались арабскими научными трудами, а английский востоковед Роберт Честерский перевел трактат «Об индийском счете» на латинский язык.