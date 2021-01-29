Как могла появиться лавина, погубившая группу Дятлова: новая версия

Швейцарские ученые объявили, что у них есть правдоподобное объяснение того, что в конечном итоге могло привести к гибели девяти туристов во время роковой экспедиции 1959 года. Это печально известное событие породило десятки версий произошедшего, в том числе конспирологические теории, и широко известно как тайна перевала Дятлова.
Спустя 60 лет после трагедии Генпрокуратура РФ инициировала расследование причин гибели группы Дятлова из-за обращений от родственников погибших, интереса общества и СМИ.
В июле 2020 года следователи Генпрокуратуры сообщили, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Однако доводы следователей многим показались неубедительными. Люди, интересующиеся этой темой, и эксперты указывали на то, что склон холма, на котором располагалась палатка, был слишком пологим, чтобы там могло скопиться достаточное количество снега для внезапного схода лавины.
Йохан Гауме, швейцарский исследователь механики снега из Федеральной политехнической школы Лозанны, и его коллега Александр Пузрин из Федерального института технологии в Цюрихе объяснили возможные причины произошедшего в своей новой работе.
Проведенное учеными моделирование показывает, что пологость холма не помешала сходу лавины через несколько часов после того, как туристы врезались в снег, чтобы создать естественный буфер против ветра. Ученые отмечают, что группа Дятлова, вероятно, установила палатку в одном из самых неудачных мест как с учетом топографии местности, так и особенностей структуры снежного покрова.
Катабатический ветер, о котором говорит ученый, представляет собой плотный и холодный воздушный поток, направленный вниз по склону. Он мог перенести снег на пласт перед палаткой туристов, дополнительно увеличив нагрузку в этом месте.
Исследователи отмечают, что снег на склонах холма мог состоять из нескольких слоев с разной плотностью и механическими свойствами. Как правило, верхние части снежного покрова состоят из относительно рыхлого и неплотного снега, который находится над более плотным пластом из спрессованного снега. Ниже находится еще одна мягкая прослойка, которая покрывает оледенелый грунт.
Когда группа Дятлова нарушила целостность снежного покрова, сделав выемку, верхние слои затвердевшего снега уже ничем не сдерживались. В какой-то момент образовалась обширная трещина, и весь снежный массив обрушился на палатку со спящими туристами.
Ученые также провели трехмерное численное моделирование повреждений, которые такая лавина могла нанести людям. Его результаты согласуются с травмами, зафиксированными в материалах следствия.
«Одна из основных причин, по которой гипотеза лавины до сих пор не получила полного признания, заключается в том, что власти не предоставили объяснения механизма того, как это произошло. Мы же используем данные трения снега и местной топографии, чтобы доказать, что небольшая плитообразная лавина могла сойти на пологом склоне, оставляя мало следов. С помощью компьютерного моделирования мы показываем, что удар снежной плиты может привести к травмам, аналогичным наблюдаемым. И, конечно, мы объясняем временную задержку между моментом, когда команда врезалась в склон, и запуском события», — сказал Гауме.
Авторы исследования уверены, что их объяснение не удовлетворит многих скептиков, поскольку эта трагическая тайна уже стала частью русского фольклора и спустя шесть десятилетий вряд ли потеряет силу и интригу своих более причудливых интерпретаций.
«Правда, конечно, в том, что никто не знает, что произошло той ночью. Но мы действительно предоставляем убедительные количественные доказательства того, что теория лавины правдоподобна», — заключает Пузрин.
Узнайте, какую хронологию событий представила Генпрокуратура в деле о гибели группы Дятлова.