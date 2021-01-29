Как могла появиться лавина, погубившая группу Дятлова: новая версия

Швейцарские ученые объявили, что у них есть правдоподобное объяснение того, что в конечном итоге могло привести к гибели девяти туристов во время роковой экспедиции 1959 года. Это печально известное событие породило десятки версий произошедшего, в том числе конспирологические теории, и широко известно как тайна перевала Дятлова.

Спустя 60 лет после трагедии Генпрокуратура РФ инициировала расследование причин гибели группы Дятлова из-за обращений от родственников погибших, интереса общества и СМИ.

В июле 2020 года следователи Генпрокуратуры сообщили, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Однако доводы следователей многим показались неубедительными. Люди, интересующиеся этой темой, и эксперты указывали на то, что склон холма, на котором располагалась палатка, был слишком пологим, чтобы там могло скопиться достаточное количество снега для внезапного схода лавины.