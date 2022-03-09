Как на самом деле выглядел Юлий Цезарь?

Хорошо было бы повстречаться с самым знаменитым римлянином лицом к лицу – но только откуда нам знать, как он выглядел?

В сентябре 2007 года одному французскому археологу улыбнулась удача. Он погрузился в темные воды Роны в Арле, на юге Франции, – и вынырнул, сжимая в руках искуснейшей работы мраморный бюст в натуральную величину. Торжествуя, счастливчик поднял находку высоко над водой, а руководитель команды воскликнул: «Putain, mais c’est César!» – «Блин, это же Цезарь!»

Едва ли не самый знаменитый из римлян, когда-либо живших на свете, Юлий Цезарь, покоритель Галлии, самодержец-популист, павший от рук убийц в мартовские иды 44 года до нашей эры, – один из тех персонажей истории Древнего мира, с которыми мечтают повстречаться потомки. Вот только не обознаться бы при встрече. За 15 лет, минувших с тех пор, как его извлекли из воды, бюст из Роны (см. ниже) стал знаменитостью. Его изображение угодило даже на французскую почтовую марку.

Цезарь из Роны: Извлеченный со дна реки Роны, этот знаменитый бюст, попавший на французскую почтовую марку, хранится в одном из музеев Арля. Фото: Борис Хорват, AFP/GETTY IMAGES

Сегодня он занимает почетное место в экспозиции Музея древностей Арля. По одной из версий, бюст был закончен при жизни Цезаря, но, когда до Арля дошла весть об убийстве, изваяние отправили от греха подальше прямиком в реку. Там на дне оно и пролежало почти две тысячи лет, пока чудесным образом не было извлечено на свет.

Очень даже может быть. Но есть один вопрос. На скульптуре не указано имя. Так с чего же мы взяли, что это именно Цезарь? В мире без малого восемь десятков древних бюстов, претендующих на то, чтобы называться портретом великого императора. По свидетельству древних авторов, в знак своей мощи Цезарь наводнил римский мир собственными изваяниями. Но можем ли мы узнать его лицо среди сотен тысяч портретов других римлян, дошедших до наших дней?

Загвоздка в том, что ни один из потенциальных кандидатов не назван по имени. (Как показывает опыт, если мраморное изваяние аккуратно подписано именем Юлия Цезаря, это подделка.)

Единственный дошедший до нас абсолютно достоверный портрет – серия серебряных монет, отчеканенных незадолго до убийства. На них увенчанный лавровым венком человек: худощавое вытянутое лицо, морщинистая шея с выступающим адамовым яблоком. Перед археологами стояла нелегкая задача: попытаться сопоставить трехмерные бюсты с крошечными изображениями на монетах.

Цезарь с монет: Незадолго до убийства Цезаря была отчеканена серия серебряных монет – единственное достоверное свидетельство о его облике. Фото: МУЗЕЙ ЭШМОЛА, HERITAGE IMAGES/GETTY IMAGES

Один из самых экзотических претендентов – так называемый Зеленый Цезарь, изваянный в Египте, побывавший во владении у прусских королей, а ныне выставленный в Берлине.

Он сделан из полированного зеленого сланца и производит столь сильное впечатление, что некоторые чересчур оптимистичные историки и археологи вообразили, будто его заказчицей могла быть сама Клеопатра, недолгая любовь Цезаря. (С тем же успехом этот бюст мог быть портретом некоего важного чиновника из Египта, подражавшего стилю римского императора.)

«Зеленый Цезарь»: По предположению некоторых археологов, этот бюст из зеленого сланца, изваянный в Египте, был заказан Клеопатрой, возлюбленной Цезаря. Фото: DEAGOSTINI, GETTY IMAGES;

Другой портрет – статуя в полный рост, которую любил Бенито Муссолини, считавший Юлия Цезаря своим идеологическим предтечей. Дуче велел изготовить копии статуи в натуральную величину и расставить в значимых местах по всей Италии. Оригинал же перенесли в зал Городского совета Рима – где он стоит и поныне, немой свидетель дискуссий по вопросам городского планирования и дорожного движения. Сегодня, правда, ни один серьезный историк не считает эту статую портретом Цезаря – а уж тем более изваянным с натуры.