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История

Как проходил парад мумий в Каире: видео

Анастасия Баринова
05 апреля 2021
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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
22 мумии фараонов были перевезены из старого Египетского музея в новый Национальный музей египетской цивилизации.

3 апреля в Каире состоялся необычный парад: мумии 18 древнеегипетских царей и четырех цариц с торжествами и почестями переехали в новый музей, расположенный примерно в пяти километрах от старого. Эта акция призвана привлечь внимание туристов к наследию Египта.

Национальный музей египетской цивилизации был открыт в 2017 году, в его коллекции – более 50 000 экспонатов от доисторических времен до наших дней. Царственные мумии здесь можно будет увидеть с 18 апреля. Выделенный для них зал спроектирован так, чтобы напоминать посетителям Долину Царей в Луксоре. Среди них – такие «знаменитости», как Рамсес II, а также царица Хатшепсут: редкое исключение из древнеегипетских правил, согласно которым женщины фараонами не становились.

(На видео ниже торжественное «шествие» мумий начинается с 1:33:00)

Процессия была сформирована в хронологическом порядке: начиная от фараона 17-й династии Секененры Таа II (1569-1554 гг. до н. э.) и заканчивая Рамсесом IX, правившим в XII веке до нашей эры. На организацию парада было потрачено несколько миллионов долларов, и большое внимание было уделено мерам безопасности. С 18:00 до 20:30 по местному времени (16:00-18:30 по Гринвичу) все входы и выходы на площадь Тахрир, откуда началось движение колонны, были перекрыты. 

Богато украшенные катафалки сопровождал кортеж, включающий конные колесницы. Для лучшей сохранности катафалки были оснащены амортизаторами, а сами тела были помещены в заполненные азотом контейнеры. 

Все эти мумии были найдены в 1881 и 1898 годах в двух гробницах около Фив и с тех пор неоднократно меняли свое местоположение.  В частности, из Фив в Каир они были доставлены на лодках и поездах. Посмотрите, как выглядит гробница казначея фараонов.

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