Как проходил парад мумий в Каире: видео

Национальный музей египетской цивилизации был открыт в 2017 году, в его коллекции – более 50 000 экспонатов от доисторических времен до наших дней. Царственные мумии здесь можно будет увидеть с 18 апреля. Выделенный для них зал спроектирован так, чтобы напоминать посетителям Долину Царей в Луксоре. Среди них – такие «знаменитости», как Рамсес II, а также царица Хатшепсут: редкое исключение из древнеегипетских правил, согласно которым женщины фараонами не становились.

(На видео ниже торжественное «шествие» мумий начинается с 1:33:00)