Как проходил парад мумий в Каире: видео

3 апреля в Каире состоялся необычный парад: мумии 18 древнеегипетских царей и четырех цариц с торжествами и почестями переехали в новый музей, расположенный примерно в пяти километрах от старого. Эта акция призвана привлечь внимание туристов к наследию Египта.
Incredible scenes from the Pharaohs' Golden Parade in Cairo— Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) April 3, 2021
22 mummies (18 kings & 4 queens) are being transported from the Egyptian Museum to their new resting place, the National Museum of Egyptian Civilisation - in a multi-million dollar spectacle#ThePharaohsGoldenParade pic.twitter.com/WIGE6BSIFw
Национальный музей египетской цивилизации был открыт в 2017 году, в его коллекции – более 50 000 экспонатов от доисторических времен до наших дней. Царственные мумии здесь можно будет увидеть с 18 апреля. Выделенный для них зал спроектирован так, чтобы напоминать посетителям Долину Царей в Луксоре. Среди них – такие «знаменитости», как Рамсес II, а также царица Хатшепсут: редкое исключение из древнеегипетских правил, согласно которым женщины фараонами не становились.
(На видео ниже торжественное «шествие» мумий начинается с 1:33:00)
Процессия была сформирована в хронологическом порядке: начиная от фараона 17-й династии Секененры Таа II (1569-1554 гг. до н. э.) и заканчивая Рамсесом IX, правившим в XII веке до нашей эры. На организацию парада было потрачено несколько миллионов долларов, и большое внимание было уделено мерам безопасности. С 18:00 до 20:30 по местному времени (16:00-18:30 по Гринвичу) все входы и выходы на площадь Тахрир, откуда началось движение колонны, были перекрыты.
Богато украшенные катафалки сопровождал кортеж, включающий конные колесницы. Для лучшей сохранности катафалки были оснащены амортизаторами, а сами тела были помещены в заполненные азотом контейнеры.
Все эти мумии были найдены в 1881 и 1898 годах в двух гробницах около Фив и с тех пор неоднократно меняли свое местоположение. В частности, из Фив в Каир они были доставлены на лодках и поездах. Посмотрите, как выглядит гробница казначея фараонов.