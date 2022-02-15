Как умер этот мужчина эпохи неолита? Расследовали криминалисты

Дело закрыто.

Археологи обнаружили могилу возрастом около 5000 лет с тремя хорошо сохранившимися скелетами в 30 км к югу от города Токопилья на чилийском побережье. Изучив один из скелетов, исследователи пришли к выводу, что он принадлежал мужчине в возрасте от 35 до 45 лет, который был рыбаком – судя по состоянию его костей, он часто пользовался гарпуном, имел навыки гребли и собирал моллюсков.

Применив к останкам расширенную версию современного криминалистического теста, ученые выяснили, что мужчина утонул.

Ключом к установлению причины его гибели оказались диатомовые водоросли (диатомеи), обитающие в океанах, пресной воде и почве. Эти организмы можно обнаружить в костях людей спустя тысячелетия после их смерти. В этом конкретном случае мужчина заглотил водоросли вместе с соленой водой, когда – неизвестно почему – начал захлебываться.

Наряду с тестом на наличие диатомовых водорослей исследователи провели широкий микроскопический анализ костного мозга, извлеченного из скелета мужчины. Это позволило обнаружить более широкий спектр микроскопических частиц, которые могут дать больше информации о причине его смерти. Помимо морских частиц, криминалисты обнаружили следы окаменелых водорослей, яиц паразитов и отложений.

«Изучив то, что мы нашли в костном мозге жертвы, мы поняли, что мужчина утонул на мелководье в соленой воде. Мы обнаружили, что бедняга наглотался осадка со дна в последние минуты своей жизни, а на глубине его нет в достаточной концентрации», – Джеймс Гофф, ведущий автор исследования из Университета Саутгемптона.

Хотя обстоятельства смерти мужчины до конца не ясны, исследователи подозревают, что это мог быть отдельный несчастный случай, а не крупная катастрофа. На это намекают кости двух других людей, с которыми он был похоронен. В них ученые не нашли следов водорослей и других морских частиц, поэтому маловероятно, что они тоже утонули.

«Мы очень мало знаем о том, могли ли доисторические массовые захоронения вблизи побережья быть следствием стихийных бедствий или других причин, таких как война, голод и болезни. Это побудило нас разработать расширенную версию современного судебно-медицинского теста для использования на древних костях», – говорит Гофф.

Коллеги Гоффа демонстрируют останки рыбака из эпохи неолита Фото: James Goff

Команда хочет пролить больше света на этот вопрос, проверив другие человеческие останки на этом месте и изучив геологические записи на предмет свидетельств стихийных бедствий в этом районе.

Самое главное, считает ученый, эту новую технику можно использовать при исследовании древних массовых захоронений по всему миру, чтобы получить более полную картину жизни людей в прибрежных общинах на протяжении всей истории.

«Это может помочь нам лучше понять, насколько тяжело жилось на побережье в доисторические времена, и как люди могли страдать там от катастрофических событий. В мире есть много прибрежных массовых захоронений, где были проведены превосходные археологические исследования, но фундаментальный вопрос о том, что стало причиной стольких смертей, так и не был решен», – заключает Гофф.

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