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История

Как выглядел корабль голландских контрабандистов XVII века: визуализация

Анастасия Баринова
17 октября 2019
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Фото: John McCarthy/Twitter
Старинное судно ожило в виртуальной реальности.

360 лет назад в Северной Атлантике у берегов Ирландии затонуло судно Melckmeyd («Молочница»), принадлежавшее голландским контрабандистам. В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, и проблему экономических коммуникаций решали контрабандисты: они самовольно устанавливали на свои суда датские флаги, и с помощью этого обмана могли прибывать в исландские порты.

Флейт Melckmeyd утонул в результате шторма, разыгравшегося 16 октября 1659 года. Его трюм был полон рыбы; известно, что один из членов экипажа погиб. В 1992 году обломки судна – часть нижнего корпуса длиной 33 метра – обнаружили дайверы, передав находку в Национальный музей Исландии.

В 2012 году австралийские археологи опробовали новую на тот момент методику 3D-моделирования затонувших судов на образце из Сатерленда (Шотландия).

А теперь настала очередь «Молочницы»: при сотрудничестве с исландскими коллегами ученые воссоздали внешний вид флейта в мельчайших деталях. В основу визуализации легло проделанное в 2016 году сканирование корабля и его цифровая модель, а дополнительным источником данных стала знаменитая одноименная картина Вермеера, написанная в 1658 году.

«Это дает полное ощущение погружения в подводную среду и максимально точно повторяет опыт дайвинга для тех, кто им не занимается. Работа также рассказывает о целом периоде исландской истории, когда Дания управляла островом и имела монополию на торговлю на протяжении 200 лет», – авторы визуализации.

Посмотреть, как выглядел старинный корабль, «не замочив ноги», можно и при простом просмотре видео, но еще лучше - подключив гарнитуру виртуальной реальности.

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