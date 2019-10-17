Как выглядел корабль голландских контрабандистов XVII века: визуализация

360 лет назад в Северной Атлантике у берегов Ирландии затонуло судно Melckmeyd («Молочница»), принадлежавшее голландским контрабандистам. В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, и проблему экономических коммуникаций решали контрабандисты: они самовольно устанавливали на свои суда датские флаги, и с помощью этого обмана могли прибывать в исландские порты.
Флейт Melckmeyd утонул в результате шторма, разыгравшегося 16 октября 1659 года. Его трюм был полон рыбы; известно, что один из членов экипажа погиб. В 1992 году обломки судна – часть нижнего корпуса длиной 33 метра – обнаружили дайверы, передав находку в Национальный музей Исландии.
В 2012 году австралийские археологи опробовали новую на тот момент методику 3D-моделирования затонувших судов на образце из Сатерленда (Шотландия).
А теперь настала очередь «Молочницы»: при сотрудничестве с исландскими коллегами ученые воссоздали внешний вид флейта в мельчайших деталях. В основу визуализации легло проделанное в 2016 году сканирование корабля и его цифровая модель, а дополнительным источником данных стала знаменитая одноименная картина Вермеера, написанная в 1658 году.
On this day exactly 360 years ago the Dutch flute Melckmeyt sank off the coast of Iceland. To mark the day we are publicly releasing a 360 virtual dive on the wreck site on YouTube https://t.co/TG0Ekj6WU7 @FlindersMAP @maritiemmuseum @RCE_Maritiem @FlindersMAP @NLinAustralia pic.twitter.com/NumMrrgVgV— John McCarthy (@j_mccarthy) October 16, 2019
Посмотреть, как выглядел старинный корабль, «не замочив ноги», можно и при простом просмотре видео, но еще лучше - подключив гарнитуру виртуальной реальности.
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