Как выглядел корабль голландских контрабандистов XVII века: визуализация

360 лет назад в Северной Атлантике у берегов Ирландии затонуло судно Melckmeyd («Молочница»), принадлежавшее голландским контрабандистам. В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, и проблему экономических коммуникаций решали контрабандисты: они самовольно устанавливали на свои суда датские флаги, и с помощью этого обмана могли прибывать в исландские порты.

Флейт Melckmeyd утонул в результате шторма, разыгравшегося 16 октября 1659 года. Его трюм был полон рыбы; известно, что один из членов экипажа погиб. В 1992 году обломки судна – часть нижнего корпуса длиной 33 метра – обнаружили дайверы, передав находку в Национальный музей Исландии.



В 2012 году австралийские археологи опробовали новую на тот момент методику 3D-моделирования затонувших судов на образце из Сатерленда (Шотландия).