Как выглядели скифские правители из Долины царей Тувы: реконструкция

Сотрудники Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН восстановили внешность скифских «царя» и «царицы», погребенных на территории памятника Аржан-2 и создали их скульптурные портреты для проекта Национального музея Республики Тыва «Скифское золото Долины царей Тувы».

Аржан-2 — это один из наиболее крупных курганов, расположенных в Долине царей Республики Тыва, возле поселка Аржан. Он исследовался с 1998-го по 2003 год совместной экспедицией Германского археологического института (Берлин) и Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Ученые относят его к скифо-сибирской культурной общности и датируют второй половиной VII века до нашей эры.

При раскопках памятника были найдены не только единственные в своем роде артефакты, но и уникальный палеоантропологический материал. В частности, большое количество черепов, которые позволили существенно пополнить палеоантропологическую коллекцию по скифам Тывы. Костные останки двух людей, судя по окружающим их предметам, принадлежали представителям кочевой знати — вероятнее всего, вождю союза племен и его супруге (ученые условно назвали их «царь» и «царица»).

Захоронение «царей» оказалось неразграбленным, поскольку располагалось не в центре кургана, а могильная яма доходила до скального грунта и даже была углублена в него. В ней обнаружили прекрасно сохранившийся деревянный склеп с полом из досок. Стены склепа были завешаны войлочными коврами. На полу в центре гробницы лежали останки двух погребенных — мужчины и женщины. Их убранство оказалось насыщено большим количеством золота, а вместе с ними были погребены 14 жеребцов в полном уборе из золота, бронзы и железа, пишет в своей книге «Скифы: расцвет и падение великого царства» Валерий Гуляев.