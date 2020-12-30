Как выглядели скифские правители из Долины царей Тувы: реконструкция

Сотрудники Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН восстановили внешность скифских «царя» и «царицы», погребенных на территории памятника Аржан-2 и создали их скульптурные портреты для проекта Национального музея Республики Тыва «Скифское золото Долины царей Тувы».
Аржан-2 — это один из наиболее крупных курганов, расположенных в Долине царей Республики Тыва, возле поселка Аржан. Он исследовался с 1998-го по 2003 год совместной экспедицией Германского археологического института (Берлин) и Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Ученые относят его к скифо-сибирской культурной общности и датируют второй половиной VII века до нашей эры.
При раскопках памятника были найдены не только единственные в своем роде артефакты, но и уникальный палеоантропологический материал. В частности, большое количество черепов, которые позволили существенно пополнить палеоантропологическую коллекцию по скифам Тывы. Костные останки двух людей, судя по окружающим их предметам, принадлежали представителям кочевой знати — вероятнее всего, вождю союза племен и его супруге (ученые условно назвали их «царь» и «царица»).
Захоронение «царей» оказалось неразграбленным, поскольку располагалось не в центре кургана, а могильная яма доходила до скального грунта и даже была углублена в него. В ней обнаружили прекрасно сохранившийся деревянный склеп с полом из досок. Стены склепа были завешаны войлочными коврами. На полу в центре гробницы лежали останки двух погребенных — мужчины и женщины. Их убранство оказалось насыщено большим количеством золота, а вместе с ними были погребены 14 жеребцов в полном уборе из золота, бронзы и железа, пишет в своей книге «Скифы: расцвет и падение великого царства» Валерий Гуляев.
Новосибирские исследователи выполнили детальное антропологическое исследование материалов кургана Аржан-2, включающее классическую краниометрию (изучение черепов), одонтологию (исследование зубочелюстной системы) и остеологию. Также они сделали краткое антропологическое описание останков, послуживших основой для реконструкции облика погребенных.
В частности, сибирские ученые установили, что похороненные в кургане вне зависимости от своего социального статуса представляют собой достаточно однородную в антропологическом отношении группу, сочетающую признаки европеоидной и монголоидной рас. Согласно данным исследователей ИАЭТ СО РАН, скелет «царя» принадлежал мужчине возрастом 40-45 лет, ростом около 167-170 сантиметров. Особенности его зубной системы свидетельствуют о монголоидной примеси. «Царица» была женщиной возрастом 30-35 лет и ростом примерно 160 сантиметров. Для обоих характерна брахицефалия — относительно короткая и широкая форма головы.
В результате были изготовлены модели, практически полностью соответствующие исходным черепам как по своей геометрии, так и по текстуре. С них исследователи сняли копии форматорским способом, чтобы придать целостность. Следующим этапом работы было восстановление утраченных частей черепа. Реставрация производилась на готовых моделях, полученных в результате печати на объемном принтере.
Наиболее сложным этапом было реконструировать голову «царя», так как сохранилась только часть черепа — менее половины лица, были утрачены важные элементы (подносовой шип, часть верхней челюсти, носовых костей). Каждую отсутствующую деталь восстанавливали, исходя из имеющихся окружающих структур.
После реставрации и изготовления копий черепов ученые приступили к скульптурному воспроизведению внешности раннескифских «царя» и «царицы». Необходимо было точно восстановить прижизненный индивидуальный облик по краниологическим данным, опираясь на знания о распределении толщины мягких тканей на различных участках головы, расчет прижизненных размеров, особенности внешних черт и костных структур.
В результате ученые создали наглядные информативные музейные пособия: графические и скульптурные портреты, выполненные в сопровождении атрибутики соответствующих периодов.