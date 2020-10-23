Какими были конкурсы искусств на Олимпийских играх

Однажды, пожелав объединить искусство со спортом, основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен предложил включить в программу Олимпийских игр конкурсы искусств. Он считал, что на Олимпийских играх медали должны вручаться не только победителям в спортивных состязаниях, но и за художественные работы, которые имели непосредственное отношение к спорту.

Идея Пьера де Кубертена не сразу получила поддержку. Конкурсы искусств вошли в программу Олимпийских игр только в 1912 году (на V летних Олимпийских играх в Стокгольме). Тогда в конкурсах приняли участие всего 35 человек, однако награждение медалями состоялось по всем категориям.

Так, с 1912 по 1948 год существовала категория «Архитектура». В 1924 году к ней добавился литературный конкурс, а в 1928 и 1948 годах эту категорию разделили на «Драму», «Лирику» и «Эпос». Согласно правилам, работы, представленные в категории «Литература», должны были содержать не более 20 тысяч слов и сопровождаться переводом на французском или английском языке.

Кроме того, с 1932 года существовал музыкальный конкурс. В 1936 году категорию разделили на подкатегории: «Оркестр», «Инструментальная музыка», «Соло, Хор». С появлением конкурсов искусств существовала и категория «Живопись», которую в 1932 году разделили на «Картины», «Рисунки», «Акварели» и «Гравюры». Позже добавились подкатегории «Рекламная графика», «Печатная графика» и «Офорт» (разновидность гравюры на металле). Скульптурный конкурс также разделили на две подкатегории — «Статуя» и «Рельеф», а позже к ним добавились ещё две — «Медали» и «Спортивные значки».

В конкурсах участвовали не только художники, архитекторы, скульпторы, но и участники спортивных соревнований Олимпийских игр. Например, американский стрелок Уолтер Уайнэнс участвовал и в конкурсе скульптур, а венгерский пловец Альфред Хайош стал призером в категории «Архитектура». Кроме того, на V Летних Олимпийских играх 1912 в Стокгольме в литературном конкурсе принял участие и сам Пьер де Кубертен с «Одой спорту», выступая под псевдонимом.

Несмотря на то что конкурсы искусств были достаточно популярны у публики, в 1949 году на конгрессе МОК был рассмотрен доклад, в котором говорилось, что почти все участники этих конкурсов являлись профессионалами и занимались искусством за деньги, что противоречит любительскому статусу Олимпийских игр. Поэтому в 1954 году было принято решение заменить конкурсы искусств выставками, без награждения медалями.

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