Камень, найденный в Иордании, может оказаться древнейшей шахматной фигурой

Предмет из песчаника, представляющий собой прямоугольник с двумя рогоподобными выступами наверху, был найден в 1991 году в Хумайме, некогда важном торговом городе.

Новое исследование, проведенное археологом Джоном Олесоном из Университета Виктории в Канаде, показало, что предмет служил скорее шахматной фигурой, нежели религиозным артефактом, как считалось ранее.