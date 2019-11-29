Камень, найденный в Иордании, может оказаться древнейшей шахматной фигурой

Предмет из песчаника, представляющий собой прямоугольник с двумя рогоподобными выступами наверху, был найден в 1991 году в Хумайме, некогда важном торговом городе.
Новое исследование, проведенное археологом Джоном Олесоном из Университета Виктории в Канаде, показало, что предмет служил скорее шахматной фигурой, нежели религиозным артефактом, как считалось ранее.
По словам Олесона, форма камня совпадает с фрагментами, вырезанными из камня, дерева или слоновой кости и обнаруженными в том же регионе. Все они датированы более поздним временем.
Судя по всему, предмет был создан в период между 680 и 749 годами, когда исламская семья владела и управляла торговым постом. Камень, вероятно, является шахматной ладьей.
Упоминание шахмат встречается в исламских текстах еще в VII веке, незадолго до того, как был создан артефакт из Иордании.