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История

Камень, найденный в Иордании, может оказаться древнейшей шахматной фигурой

29 ноября 2019
Древнейшая шахматная фигура
Фото: John Peter Oleson
Исследователи считают, что это ладья.

Предмет из песчаника, представляющий собой прямоугольник с двумя рогоподобными выступами наверху, был найден в 1991 году в Хумайме, некогда важном торговом городе.

Новое исследование, проведенное археологом Джоном Олесоном из Университета Виктории в Канаде, показало, что предмет служил скорее шахматной фигурой, нежели религиозным артефактом, как считалось ранее.

«Хотя форма прямоугольного сечения с растопыренными роговидными выступами наверху напоминает набатейский алтарь или бетил, параллели с ранними исламскими шахматными фигурами гораздо более убедительны», – Джон Олесон

По словам Олесона, форма камня совпадает с фрагментами, вырезанными из камня, дерева или слоновой кости и обнаруженными в том же регионе. Все они датированы более поздним временем.

Судя по всему, предмет был создан в период между 680 и 749 годами, когда исламская семья владела и управляла торговым постом. Камень, вероятно, является шахматной ладьей.

«Ладьи из Юго-Западной Азии, изготовленные в форме двухлошадных колесниц, появились в конце 700-х годов. Вероятно, в раннем исламском мире двуглавые фигуры изображали именно такие колесницы», – Джон Олесон.

Упоминание шахмат встречается в исламских текстах еще в VII веке, незадолго до того, как был создан артефакт из Иордании.