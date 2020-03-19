Маленькие резные фигурки Ледникового периода впервые нашли в Индонезии

Археологи обнаружили в Индонезии две миниатюрные каменные гравюры. На них изображены аноа или целебесский карликовый буйвол (Bubalus depressicornis) и нечто похожее на солнце, звезду или глаз. Это первая в своем роде находка в этом регионе. Украшения были созданы от 26 000 до 14 000 лет назад.

Крошечные резные поделки былы известны в Европе и Западной Азии около 20 000 лет назад, однако в Юго-Восточной Азии доселе не находили подобных произведений искусства — достаточно маленьких, чтобы их можно было переносить с места на место. Австралийско-индонезийская команда археологов обнаружила артефакты во время раскопок в пещере Леанг Булу Бетту на острове Сулавеси.

Изображение аноа на артефакте ожило благодаря направленному освещению в лаборатории. Исследователям удалось обнаружить выгравированные морду, ноздрю, глаз, щеку и два прямых рога. Передняя часть спины и брюхо изображены с помощью простых и глубоко выгравированных линий.