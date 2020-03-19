Маленькие резные фигурки Ледникового периода впервые нашли в Индонезии

Археологи обнаружили в Индонезии две миниатюрные каменные гравюры. На них изображены аноа или целебесский карликовый буйвол (Bubalus depressicornis) и нечто похожее на солнце, звезду или глаз. Это первая в своем роде находка в этом регионе. Украшения были созданы от 26 000 до 14 000 лет назад.
Крошечные резные поделки былы известны в Европе и Западной Азии около 20 000 лет назад, однако в Юго-Восточной Азии доселе не находили подобных произведений искусства — достаточно маленьких, чтобы их можно было переносить с места на место. Австралийско-индонезийская команда археологов обнаружила артефакты во время раскопок в пещере Леанг Булу Бетту на острове Сулавеси.
Изображение аноа на артефакте ожило благодаря направленному освещению в лаборатории. Исследователям удалось обнаружить выгравированные морду, ноздрю, глаз, щеку и два прямых рога. Передняя часть спины и брюхо изображены с помощью простых и глубоко выгравированных линий.
Эта гравюра сопоставима с большинством каменных гравюр аналогичного возраста, найденных в Евразии. Поза, в которой изображен аноа, с головой, повернутой назад, является обычным художественным выбором, который ранее встречался в местах раскопок во Франции.
Аноа — эндемичный вид для Сулавеси. Это животное, вероятно, являлось источником мяса, кожи, рогов и костей для древних народов. Карликовый буйвол занимает выдающееся место в живописи пещерного искусства острова. Первые найденные изображения аноа на Сулавеси были сделаны 44 000 лет назад.
Исследователи предполагают, что на втором артефакте выгравировано солнце. Однако такие изображения распространены по всей планете и могут представлять многочисленные объекты, включая солнце, звезды, цветы, морские звезды и глаза. Судя по сильным и четким линиям гравировки, художник создавал изображение чего-то из мира природы.
Лини закрашены красным пигментом, похожим на тот, который использовался для окрашивания стен Леанг Булу Бетту. Контраст ярко-красного солнечного всплеска на фоне светло-серого камня, должно быть, оказывал поразительное визуальное воздействие.
Исследователи отмечают, что мобильные произведения искусства были эффективным способом эмоционально связать людей с их повседневными инструментами, а также с другими людьми. Считается, что такое поведение позволило Homo Sapiens превзойти архаичные популяции гомининов (таких как неандертальцы) и колонизировать всю планету.
Посмотрите 4K-видео о том, как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли.