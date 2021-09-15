Карта Винланда, считавшаяся древнейшей картой Северной Америки, оказалась фальшивкой

Карта Винланда с надписями на латыни, изображающая побережье Северной Америки и претендовавшая на то, чтобы считаться доколумбовым документом XV века, оказалась подделкой. К такому выводу пришли ученые Йельского университета после тщательного анализа чернил, которые использовал автор карты.

О существовании карты Винланда впервые стало известно в 1957 году. Она якобы находилась между двумя средневековыми текстами — копией Hystoria Tartarorum и копией одного из томов энциклопедии Speculum historiale («Зерцало историческое») Венсана Бове. Владелец артефактов итальянский торговец Энцо Ферраджоли безуспешно предложил их Британскому музею через знакомого лондонского книжного торговца Ирвинга Дэвиса. Следующая попытка продажи оказалась удачной. Книгу Hystoria Tartarorum с картой за $3500 купил американец Лоуренс Уиттен, передавший их Йельскому университету, в котором он ранее учился.

Хотя к карте изначально отнеслись с подозрением, она была представлена миру вместе с сопроводительной научной книгой в 1965 году. На карте представлена Азия, Африка и Европа и так называемый Винланд (в левой части карты западнее Гренландии). Винландом назвал территорию Северной Америки исландский викинг Лейф Эрикссон, достигший ее берегов примерно в 1000 году. В настоящее время эта территория относится к канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Выход научной книги о карте произошел вскоре после открытия в Ньюфаундленде поселения викингов XI века. Поэтому в подлинность документа, подтверждающего, что первыми из европейцев, кто достиг побережья Нового Света, были викинги, поверили довольно многие. Но скептиков тоже хватало, поэтому карта подвергалась многократному анализу вплоть до сегодняшнего дня.