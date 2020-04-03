Изображение египетской богини мертвых нашли под мумией, которую не трогали почти сто лет

Египетская мумия, предположительно датируемая периодом между 760 и 525 годами до нашей эры, была подарена музею в шотландском городе Перт Обществом естествознания и археологии в 1936 году. В свою очередь, в общество мумия попала через британца Уильяма Бэйли, который купил ее у куратора Египетского музея в Каире. Все это время мумию не поднимали, и никто не подозревал, что под телом находится образец древнеегипетского художественного искусства.

На крышке гроба были написаны иероглифы «Та-Кр-Хб», и именно так исследователи начали называть мумию, которая предположительно когда-то была жрицей или принцессой в Египте.

В 2013 году гроб с Та-Кр-Хб был направлен в Манчестерскую королевскую больницу, где саркофагу сделали компьютерную томографию и рентгенограмму. Исследование показало, что скелет женщины сильно пострадал от груди до таза спустя некоторое время после мумификации тела. Хотя череп остался неповрежденным, рентгенография показала, что в процессе мумификации масса мозга была удалена через пазухи.