Изображение египетской богини мертвых нашли под мумией, которую не трогали почти сто лет

Египетская мумия, предположительно датируемая периодом между 760 и 525 годами до нашей эры, была подарена музею в шотландском городе Перт Обществом естествознания и археологии в 1936 году. В свою очередь, в общество мумия попала через британца Уильяма Бэйли, который купил ее у куратора Египетского музея в Каире. Все это время мумию не поднимали, и никто не подозревал, что под телом находится образец древнеегипетского художественного искусства.
На крышке гроба были написаны иероглифы «Та-Кр-Хб», и именно так исследователи начали называть мумию, которая предположительно когда-то была жрицей или принцессой в Египте.
В 2013 году гроб с Та-Кр-Хб был направлен в Манчестерскую королевскую больницу, где саркофагу сделали компьютерную томографию и рентгенограмму. Исследование показало, что скелет женщины сильно пострадал от груди до таза спустя некоторое время после мумификации тела. Хотя череп остался неповрежденным, рентгенография показала, что в процессе мумификации масса мозга была удалена через пазухи.
Мумию планируют выставить в качестве экспоната в новом музее мэрии в Перте, который планируется открыть в 2022 году. Исследователи решили извлечь тело из гроба, для проведения работ по сохранению останков. Когда мумию подняли, под ней оказалось изображение египетской богини. Еще одна картина была на внешнем основании желоба гроба.
Исследователи определили, что на внутренней части гроба изображена богиня Аментет. В египетской мифологии она была богиней Запада и плодородия, покровительницей умерших. Она протягивала к умершим руки, встречая их в царстве мертвых.
Изображение на внешней поверхности гроба сохранилось частично, но на нем можно различить красное платье Аментет, платформу, на которой она стоит и часть столба, поддерживающего платформу.
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