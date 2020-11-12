Кельты: расцвет и падение

Зловоние висело над Ле-Мормоном. Запах поднимался из незасыпанных ям. Мертвые люди были обезглавлены, лошади, быки и овцы — принесены в жертву богам: их бросали в шахты или хоронили, совершая религиозный обряд. Здесь случилось что-то страшное. По крайней мере, именно такое представление сложилось у археологов Жильбера Кенеля и Лионеля Перне после раскопок на этом холме близ Женевского озера в Швейцарии, где, по всей видимости, когда-то находился лагерь беженцев-кельтов.

Кенель до недавнего времени был директором Археологического музея кантона Во и руководил процессом сохранения и исследования всего, что было раскопано на холме Ле-Мормон. Перне — его преемник. Команда Лионеля изучает десятки тысяч костей, керамических черепков и других находок, пытаясь понять, что же именно произошло на Ле-Мормоне две тысячи лет назад.

Археологи начали работать на холме в 2006 году, когда было решено добывать там мел, и нашли в общей сложности 250 ям. Одни, глубиной в семь метров, были вырыты в земле, другие — еще более глубокие — в скрытых под землей залежах мела. В ямах обнаружили множество фрагментов керамических и бронзовых сосудов, а также кузнечные инструменты, шесть плотницких топоров и более 150 жерновов, почти или совсем не использовавшихся. Оружия было найдено совсем мало.

А вот костей — предостаточно. Многие из них — лошадиные, а лошади у кельтов ценились очень высоко. Их привозили из Италии; конь был показателем высокого статуса владельца. Ученые обнаружили и человеческие кости — останки пяти десятков человек, уложенных на спину или размещенных в сидячем положении. В одну из ям бросили частично расчлененного ребенка. Четверых обезглавили. На некоторых костях остались следы огня. У нескольких черепов не хватало нижних челюстей — кельты вырезали их во время жертвоприношения.