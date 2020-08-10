Киевский фотограф нашел на аукционе бельгийские открытки начала ХХ века. Смотрите какая красота!

«Подписанные снимки представляют наибольший интерес, так как по ним можно попытаться восстановить отдельные эпизоды из жизни человека, предпринять попытку отыскать родственников и близких. Этот процесс напоминает разгадывание головоломки, так как любая деталь на фото может оказаться ключевой: журнал на подоконнике, шпиль церкви за окном, название корабля, магазина или ресторана.

Еще одна хорошая традиция — путешествовать в места, изображенные на старых открытках и фотографиях. В условиях карантина это можно делать в виртуальном режиме с помощью Google Street View», — говорит фотограф.

А еще у Арсения очень классные Инстаграм и Фейсбук.