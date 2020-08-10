Киевский фотограф нашел на аукционе бельгийские открытки начала ХХ века. Смотрите какая красота!
Арсений Герасименко – фотограф из Киева, многолетний резидент нашего фотохостинга и автор журнала NG Traveler. Одно из его хобби – коллекционирование старых открыток, слайдов и фотопленок. В магазине такое не купишь, зато может повезти на онлайн-аукционах, как и произошло в случае с этим набором раритетной красоты из бельгийской столицы.
«Подписанные снимки представляют наибольший интерес, так как по ним можно попытаться восстановить отдельные эпизоды из жизни человека, предпринять попытку отыскать родственников и близких. Этот процесс напоминает разгадывание головоломки, так как любая деталь на фото может оказаться ключевой: журнал на подоконнике, шпиль церкви за окном, название корабля, магазина или ресторана.
Еще одна хорошая традиция — путешествовать в места, изображенные на старых открытках и фотографиях. В условиях карантина это можно делать в виртуальном режиме с помощью Google Street View», — говорит фотограф.
А еще у Арсения очень классные Инстаграм и Фейсбук.