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История

Киевский фотограф нашел на аукционе бельгийские открытки начала ХХ века. Смотрите какая красота!

National Geographic Россия
10 августа 2020

Арсений Герасименко – фотограф из Киева, многолетний резидент нашего фотохостинга и автор журнала NG Traveler. Одно из его хобби – коллекционирование старых открыток, слайдов и фотопленок. В магазине такое не купишь, зато может повезти на онлайн-аукционах, как и произошло в случае с этим набором раритетной красоты из бельгийской столицы.

Bruss030.jpg
Из архива Арсения Герасименко
Bruss030-2.jpg
Из архива Арсения Герасименко
Bruss031.jpg
Из архива Арсения Герасименко
Bruss031-2.jpg
Из архива Арсения Герасименко
Bruss033-2.jpg
Из архива Арсения Герасименко
Bruss035.jpg
Из архива Арсения Герасименко
Bruss032-2.jpg
Из архива Арсения Герасименко
Bruss033.jpg
Из архива Арсения Герасименко
Bruss036.jpg
Из архива Арсения Герасименко

«Подписанные снимки представляют наибольший интерес, так как по ним можно попытаться восстановить отдельные эпизоды из жизни человека, предпринять попытку отыскать родственников и близких. Этот процесс напоминает разгадывание головоломки, так как любая деталь на фото может оказаться ключевой: журнал на подоконнике, шпиль церкви за окном, название корабля, магазина или ресторана. 

Еще одна хорошая традиция — путешествовать в места, изображенные на старых открытках и фотографиях. В условиях карантина это можно делать в виртуальном режиме с помощью Google Street View», — говорит фотограф.

А еще у Арсения очень классные Инстаграм и Фейсбук.

 

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