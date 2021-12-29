Клей вшей из голов южноамериканских мумий сохранил древние ДНК

Любой, кто когда-либо сталкивался с вшами на голове, знает, насколько эффективно самки этих существ прикрепляют каждое свое яйцо к человеческом волосу. Секрет заключается в клее, который вши выделяют из желез в своих репродуктивных органах для крепежа яиц. Исследователи обнаружили, что он настолько эффективный, что яйца вшей сохраняются на головах мумий спустя тысячелетия.

Еще одно открытие заключается в том, что этот клей отлично улавливает и сохраняет все, что он покрывает, включая человеческую ДНК. Исследователи сравнивают это со сценой из фильма «Парк Юрского периода», в котором ДНК динозавра была сохранена москитами, которые впоследствии были запечатаны в янтаре.

Исследователи наткнулись на гнид в волосах мумий из аргентинских Анд возрастом от 1500 до 2000 лет. Поскольку вши захватывали в клей клетки кожи головы людей, ученым удалось секвенировать геномы этих клеток кожи и выяснить, что эти южноамериканцы изначально прибыли из тропических лесов на юге Венесуэлы и Колумбии.

Более того, они обнаружили, что клей содержал даже больше ДНК, чем обычно извлекается из зубов и намного больше, чем извлекается из других источников, таких, например, как кость черепа. Это означает, что образцы древних волос, одежды и других тканей могут в конечном итоге дать бесценную ДНК, которая идентифицирует их хозяев, даже если их останки исчезли. Достаточно лишь найти вшей, которые были широко распространены по всему миру.