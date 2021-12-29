Клей вшей из голов южноамериканских мумий сохранил древние ДНК

Любой, кто когда-либо сталкивался с вшами на голове, знает, насколько эффективно самки этих существ прикрепляют каждое свое яйцо к человеческом волосу. Секрет заключается в клее, который вши выделяют из желез в своих репродуктивных органах для крепежа яиц. Исследователи обнаружили, что он настолько эффективный, что яйца вшей сохраняются на головах мумий спустя тысячелетия.
Еще одно открытие заключается в том, что этот клей отлично улавливает и сохраняет все, что он покрывает, включая человеческую ДНК. Исследователи сравнивают это со сценой из фильма «Парк Юрского периода», в котором ДНК динозавра была сохранена москитами, которые впоследствии были запечатаны в янтаре.
Исследователи наткнулись на гнид в волосах мумий из аргентинских Анд возрастом от 1500 до 2000 лет. Поскольку вши захватывали в клей клетки кожи головы людей, ученым удалось секвенировать геномы этих клеток кожи и выяснить, что эти южноамериканцы изначально прибыли из тропических лесов на юге Венесуэлы и Колумбии.
Более того, они обнаружили, что клей содержал даже больше ДНК, чем обычно извлекается из зубов и намного больше, чем извлекается из других источников, таких, например, как кость черепа. Это означает, что образцы древних волос, одежды и других тканей могут в конечном итоге дать бесценную ДНК, которая идентифицирует их хозяев, даже если их останки исчезли. Достаточно лишь найти вшей, которые были широко распространены по всему миру.
Важно отметить, что этот метод позволяет ученым изучать ДНК без инвазивных или деструктивных методов, таких как вскрытие черепа, что часто вызывает культурные опасения при изучении ДНК в останках древних людей.
Две мумии, давшие материал для этого исследования, были захоронены около двух тысяч лет назад в пещерах Калингаста и скальных убежищах высоких Анд в современной провинции Сан-Хуан в центральной части Западной Аргентины. В этом холодном засушливом регионе, где даже долины находятся на высоте почти в три километра, мумии отлично сохранились вместе с их эктопаразитами.
ДНК показала генетические связи между этими мумиями и людьми, жившими в Амазонии 2000 лет назад. Горные жители этого района, представители культуры ансилта, раньше прибыли из регионов тропических лесов на территории нынешней южной Венесуэлы и Колумбии. Такая информация помогает воссоздать предысторию Южной Америки, которая особенно сложна в Аргентине, где многие коренные народы были искоренены, ассимилированы или депортированы столетия назад.
Чтобы подтвердить свои выводы, команда также проанализировала ДНК самих гнид и сравнила ее с другими известными популяциями вшей. Они обнаружили, что история миграции паразитов отражает миграцию их человеческих хозяев из Амазонки в Анды.
Поскольку клей от вшей сохраняет все, что он покрывает, команда также обнаружила источники ДНК окружающей среды, которые не были ни людьми, ни вшами. Наряду с различными штаммами бактерий они обнаружили самые ранние доказательства существования полимавируса клеток Меркеля. Вирус, обнаруженный в 2008 году, может вызывать рак кожи, и теперь исследователи предполагают, что головные вши могут играть определенную роль в его распространении.
Но и это оказалось не последним открытием в этом исследовании. Известно, что в более холодных условиях вши закрепляют яйца ближе к коже головы, чтобы получить тепло от ее кожи. В данных случаях вши расположили яйца почти на самой голове, что предполагает, что эти люди подвергались воздействию экстремально низких температур. Возможно, это сыграло какую-то роль в их смерти.
«Эта работа замечательна на нескольких уровнях. Во-первых, авторам удалось секвенировать геном из такого небольшого и, казалось бы, незначительного исходного материала, а во-вторых, вши на этих головах внесли свой вклад в наше понимание миграции людей», — говорит Дэвид Рид, биолог из Флоридского музея естественной истории, который не принимал участия в исследовании.
Музейные и частные коллекции заполнены вшами, разбросанными по волосам, тканям и одежде. Многие из этих археологических материалов собраны несколько поколений назад и не связаны с конкретными местами или временами. Но гниды, которые сохраняются на этих артефактах даже спустя долгое время после того, как их хозяева были преданы забвению, теперь становятся бесценным ресурсом, позволяющим узнать гораздо больше об их древних владельцах.