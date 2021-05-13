Когда был начертан загадочный Великан из Серн-Эббас?

Великан из Серн-Эббас, или просто «Грубый мужик» – так называют геоглиф с изображением огромного обнаженного человека на склоне холма возле английской деревни Серн-Аббас, к северу от Дорчестера. И он мог быть создан больше тысячи лет назад!
Это заявление ученых стало неожиданным, поскольку самые ранние упоминания о гиганте появились только в XVII веке.
Создатели геоглифа когда-то начертили огромную фигуру (55 метров в высоту, 51 – в ширину) человека, прорыв сеть траншей шириной 30 сантиметров и примерно на такую же глубину, после чего заполнили траншеи мелом.
Самое раннее известное упоминание о гиганте относится к 1694 году из записей церкви в Серн-Эббас. При этом гигант отсутствует в более ранних записях, включая записки Джона Нордена 1617 года, который тщательно исследовал этот район.
Историки десятилетиями спорили о том, когда был создан гигант и что он собой представляет. Некоторые полагают, что он был создан в 1600-х годах в соответствии с историческими записями, в то время как другие относят великана к римскому периоду.
В прошлом году группа ученых взялась определить возраст геоглифа. Они отобрали зерна кварца в меле и в почве рядом с траншеями. Затем с помощью оптически стимулированной люминесценции ученые определили, когда кварц в последний раз подвергался воздействию солнечного света.
Используя эту технику, исследователи датировали самый старый мел между 650 и 1310 годами нашей эры. Теоретически гигант мог быть старше, потому что мел меняли несколько раз. Но данные из почвы говорят об обратном. Самая старая дата для грунта – 700–1100 гг. «Гигант не может быть старше этого периода», – говорит участник исследования Майк Аллен.
Аллен отмечает, что в конце Х века в Серн-Эббас основали бенедиктинский монастырь. Ученый предполагает, что начертание гиганта могло быть реакцией на это.
Однако остается неясным, почему о гиганте не упоминали веками. Аллен говорит, что результаты других раскопок показывают, что это место в свое время было покрыто высокий травой. По мнению ученого, гигант долгое время оставался невидимым, пока его не вернули на свет снова.
С ним согласен старший археолог Национального фонда Мартин Папворт. По версии ученого, великан был создан в позднесаксонский период, но затем по какой-то неизвестной причине на несколько сотен лет был заброшен и подвергся обработке, прежде чем был обнаружен заново.
Тимоти Дарвил из Борнмутского университета придерживается другой версии. Он отмечает, что доисторические памятники в летописях часто игнорировались. «Даже такие памятники, как Стоунхендж, не получают значительного упоминания», – говорит ученый.
Великан из Серн-Аббаса – один из трех сохранившихся древних геоглифов на холмах в Англии. Два других – это Длинный человек из Уилмингтона и Белая лошадь из Уффингтона. Однако только лошадь можно с уверенностью назвать доисторической.