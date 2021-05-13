Когда был начертан загадочный Великан из Серн-Эббас?

Великан из Серн-Эббас, или просто «Грубый мужик» – так называют геоглиф с изображением огромного обнаженного человека на склоне холма возле английской деревни Серн-Аббас, к северу от Дорчестера. И он мог быть создан больше тысячи лет назад!

Это заявление ученых стало неожиданным, поскольку самые ранние упоминания о гиганте появились только в XVII веке.

Создатели геоглифа когда-то начертили огромную фигуру (55 метров в высоту, 51 – в ширину) человека, прорыв сеть траншей шириной 30 сантиметров и примерно на такую же глубину, после чего заполнили траншеи мелом.

Самое раннее известное упоминание о гиганте относится к 1694 году из записей церкви в Серн-Эббас. При этом гигант отсутствует в более ранних записях, включая записки Джона Нордена 1617 года, который тщательно исследовал этот район.

Историки десятилетиями спорили о том, когда был создан гигант и что он собой представляет. Некоторые полагают, что он был создан в 1600-х годах в соответствии с историческими записями, в то время как другие относят великана к римскому периоду.