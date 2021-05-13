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История

Когда был начертан загадочный Великан из Серн-Эббас?

National Geographic Россия
13 мая 2021
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Фото: damo1977 / Flickr
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Фото: Wikimedia Commons
Он оказался древнее, чем многие думали.

Великан из Серн-Эббас, или просто «Грубый мужик» – так называют геоглиф с изображением огромного обнаженного человека на склоне холма возле английской деревни Серн-Аббас, к северу от Дорчестера. И он мог быть создан больше тысячи лет назад!

Это заявление ученых стало неожиданным, поскольку самые ранние упоминания о гиганте появились только в XVII веке. 

Создатели геоглифа когда-то начертили огромную фигуру (55 метров в высоту, 51 – в ширину) человека, прорыв сеть траншей шириной 30 сантиметров и примерно на такую же глубину, после чего заполнили траншеи мелом. 

Самое раннее известное упоминание о гиганте относится к 1694 году из записей церкви в Серн-Эббас. При этом гигант отсутствует в более ранних записях, включая записки Джона Нордена 1617 года, который тщательно исследовал этот район.

Историки десятилетиями спорили о том, когда был создан гигант и что он собой представляет. Некоторые полагают, что он был создан в 1600-х годах в соответствии с историческими записями, в то время как другие относят великана к римскому периоду. 

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Фото: Clive A Brown / Flickr
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Фото: cloud-cuckoo-land.com / Flickr

В прошлом году группа ученых взялась определить возраст геоглифа. Они отобрали зерна кварца в меле и в почве рядом с траншеями. Затем с помощью оптически стимулированной люминесценции ученые определили, когда кварц в последний раз подвергался воздействию солнечного света.

Используя эту технику, исследователи датировали самый старый мел между 650 и 1310 годами нашей эры. Теоретически гигант мог быть старше, потому что мел меняли несколько раз. Но данные из почвы говорят об обратном. Самая старая дата для грунта – 700–1100 гг. «Гигант не может быть старше этого периода», – говорит участник исследования Майк Аллен.

Аллен отмечает, что в конце Х века в Серн-Эббас основали бенедиктинский монастырь. Ученый предполагает, что начертание гиганта могло быть реакцией на это. 

«Создание этого фантастически грубого языческого образа на склоне холма могло быть актом сопротивления со стороны местных жителей. Это вроде неприличного жеста в сторону аббатства», – Майк Аллен.

Однако остается неясным, почему о гиганте не упоминали веками. Аллен говорит, что результаты других раскопок показывают, что это место в свое время было покрыто высокий травой. По мнению ученого, гигант долгое время оставался невидимым, пока его не вернули на свет снова.

С ним согласен старший археолог Национального фонда Мартин Папворт. По версии ученого, великан был создан в позднесаксонский период, но затем по какой-то неизвестной причине на несколько сотен лет был заброшен и подвергся обработке, прежде чем был обнаружен заново.

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Тимоти Дарвил из Борнмутского университета придерживается другой версии. Он отмечает, что доисторические памятники в летописях часто игнорировались. «Даже такие памятники, как Стоунхендж, не получают значительного упоминания», – говорит ученый. 

Великан из Серн-Аббаса – один из трех сохранившихся древних геоглифов на холмах в Англии. Два других – это Длинный человек из Уилмингтона и Белая лошадь из Уффингтона. Однако только лошадь можно с уверенностью назвать доисторической.

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