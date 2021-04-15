Когда появилось гендерное разделение труда? Подскажут могильники

Ученые из Йоркского университета (Великобритания) и испанского Высшего совета по научным исследованиям изучали каменные орудия, найденные в различных могильниках Центральной Европы. Инструменты относились к периоду раннего неолита: около 5000 лет назад. Были рассмотрены физические характеристики предметов, в том числе их износ на микроскопическом уровне: это показывает, как они использовались. После этого специалисты сравнили эти данные с результатами изотопного и остеологического анализа мест, где они были найдены.



Так удалось составить четкую и последовательную картину: во всех случаях мужчин хоронили с каменными орудиями, которые применялись для работы по дереву, забоя скота, охоты, а также для самозащиты или нападения друг на друга. В женских могилах находились инструменты из камня, позволяющие обрабатывать шкуры и кожу.

Соавтор исследования Альба Латторе (Alba Latorre) обращает внимание на тот факт, что не только в могилы мужчин клали инструменты, сопровождавшие тех на протяжении жизни. Это, по ее мнению, свидетельствует об уважении к женщинам, которые выполняли не менее тяжелые физические задачи и на равных дополняли работу мужчин.