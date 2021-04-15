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История

Когда появилось гендерное разделение труда? Подскажут могильники

Анастасия Баринова
15 апреля 2021
Это сыграло важную роль в становлении сельского хозяйства Европы.

Ученые из Йоркского университета (Великобритания) и испанского Высшего совета по научным исследованиям изучали каменные орудия, найденные в различных могильниках Центральной Европы. Инструменты относились к периоду раннего неолита: около 5000 лет назад. Были рассмотрены физические характеристики предметов, в том числе их износ на микроскопическом уровне: это показывает, как они использовались. После этого специалисты сравнили эти данные с результатами изотопного и остеологического анализа мест, где они были найдены.

Так удалось составить четкую и последовательную картину: во всех случаях мужчин хоронили с каменными орудиями, которые применялись для работы по дереву, забоя скота, охоты, а также для самозащиты или нападения друг на друга. В женских могилах находились инструменты из камня, позволяющие обрабатывать шкуры и кожу.

Соавтор исследования Альба Латторе (Alba Latorre) обращает внимание на тот факт, что не только в могилы мужчин клали инструменты, сопровождавшие тех на протяжении жизни. Это, по ее мнению, свидетельствует об уважении к женщинам, которые выполняли не менее тяжелые физические задачи и на равных дополняли работу мужчин. 

«Здесь мы показываем, что они вносили большой активный вклад в формирование ранних фермерских сообществ. Мы видим то же самое в могилах мужчин, и несмотря на разные гендерные роли, все эти рабочие места были чрезвычайно важны для существования их общества».

Впоследствии, с развитием сельского хозяйства, у человека появились новые инструменты и цели, и разделение труда на гендерном уровне, хорошо себя зарекомендовавшее, было динамично перестроено под текущие задачи. 

Посмотрите, как выглядели детские бутылочки в период неолита.

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