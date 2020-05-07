Коллекция месопотамских артефактов оказалась современной подделкой

Два металлических сундука, отправленных из Бахрейна в Великобританию, были изъяты офицерами пограничных войск Великобритании в аэропорту Хитроу в июле прошлого года. В сундуках находились 190 глиняных табличек, статуэток и горшков, которые первоначально были идентифицированы как артефакты из Месопотамии, датируемые от 2000 до 500 гг. до н.э.
Груз был доставлен в Британский музей и сразу вызвал подозрения. На этой неделе эксперты музея опубликовали пресс-релиз, в котором разоблачили подделку. По словам ученых, коллекция представляла собой почти полный ассортимент месопотамской клинописи.
«Казалось, что весь жанр древней месопотамской письменности был представлен в одной партии: целая коллекция готова для одного неосведомленного покупателя», — говорится в заявлении музея.
Однако ни один из предметов не оказался древним. Многие из ложных клинописных надписей были охарактеризованы специалистами Британского музея как «смесь знаков, некоторые из которых придуманы, а другие перевернуты, что не имеет смысла при прочтении».
Кроме того, каждая из табличек была сделана из одинаковой глины, что было бы невозможно, если бы они были настоящими. Экспертам удалось определить, что обжиг глиняных артефактов осуществлялся при температурах, доступных только при использовании современных печей. А признаков, что они высыхали на солнце, как настоящие артефакты, обнаружено не было.
По словам представителей Британского музея, таблички были проданы ничего не подозревающему покупателю за тысячи фунтов. Предметы теперь будут использоваться в учебных целях. Некоторые из них даже будут выставлены в Британском музее, когда он вновь откроется.
До современников дошли сотни тысяч месопотамских клинописных текстов, главным образом на глиняных табличках, но отчасти вырезанных на каменных плитах и металлических предметах. Клинопись наносилась на сырую глину концом тонкой тростниковой палочки.