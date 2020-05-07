Коллекция месопотамских артефактов оказалась современной подделкой

Два металлических сундука, отправленных из Бахрейна в Великобританию, были изъяты офицерами пограничных войск Великобритании в аэропорту Хитроу в июле прошлого года. В сундуках находились 190 глиняных табличек, статуэток и горшков, которые первоначально были идентифицированы как артефакты из Месопотамии, датируемые от 2000 до 500 гг. до н.э.

Груз был доставлен в Британский музей и сразу вызвал подозрения. На этой неделе эксперты музея опубликовали пресс-релиз, в котором разоблачили подделку. По словам ученых, коллекция представляла собой почти полный ассортимент месопотамской клинописи.

«Казалось, что весь жанр древней месопотамской письменности был представлен в одной партии: целая коллекция готова для одного неосведомленного покупателя», — говорится в заявлении музея.

Однако ни один из предметов не оказался древним. Многие из ложных клинописных надписей были охарактеризованы специалистами Британского музея как «смесь знаков, некоторые из которых придуманы, а другие перевернуты, что не имеет смысла при прочтении».