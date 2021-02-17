Компьютерная томография подробно рассказала о кровавом убийстве египетского фараона

C 1591 по 1576 год до н.э. в Древнем Египте правил фараон Секененра Таа II, о котором историкам удалось собрать некоторые сведения. Считается, что он воевал с гиксосами, которые пришли с Ближнего Востока и, освоив военные технологии индоевропейских народов, осуществляли экспансию в Египте.

Также историки предполагают, что Секененра был женат на собственной сестре и погиб в результате дворцового переворота. Мумия фараона впервые была обнаружена в 1881 году в тайнике Дейр-эль-Бахри, куда жрецы отправили останки многих правителей, опасаясь разграбления их гробниц.

Исследователи, распеленавшие мумию в 1886 и 1906 годах, обнаружили, что Секененра умер насильственной смертью. В 1960-х годах повторное исследования с помощью рентгеновских снимков выявило пять отдельных травм на его голове, но не на остальных частях тела.

Вдобавок, бальзамирование фараона, казалось было произведено наспех. При подготовке тела не использовали соль и не извлекли мозг, как это было принято в египетских похоронных традициях.