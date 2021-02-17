Компьютерная томография подробно рассказала о кровавом убийстве египетского фараона

C 1591 по 1576 год до н.э. в Древнем Египте правил фараон Секененра Таа II, о котором историкам удалось собрать некоторые сведения. Считается, что он воевал с гиксосами, которые пришли с Ближнего Востока и, освоив военные технологии индоевропейских народов, осуществляли экспансию в Египте.
Также историки предполагают, что Секененра был женат на собственной сестре и погиб в результате дворцового переворота. Мумия фараона впервые была обнаружена в 1881 году в тайнике Дейр-эль-Бахри, куда жрецы отправили останки многих правителей, опасаясь разграбления их гробниц.
Исследователи, распеленавшие мумию в 1886 и 1906 годах, обнаружили, что Секененра умер насильственной смертью. В 1960-х годах повторное исследования с помощью рентгеновских снимков выявило пять отдельных травм на его голове, но не на остальных частях тела.
Вдобавок, бальзамирование фараона, казалось было произведено наспех. При подготовке тела не использовали соль и не извлекли мозг, как это было принято в египетских похоронных традициях.
В новом исследовании ученые из Университета Тиссайд в Великобритании применили компьютерную томографию (КТ) к останкам для более подробных результатов. КТ — это неинвазивный метод визуализации, при котором несколько рентгеновских лучей накладываются друг на друга для создания трехмерных изображений как мягких, так и твердых тканей. Обычно КТ применяют для диагностики пациентов в больницах, но этот метод также имеет долгую историю использования в судебной медицине.
Исследование подтвердило, что на момент смерти Секенере было около 40 лет, и попыток извлечь его мозг при бальзамировании не проводилось. Подтвердились и насильственные травмы головы: разрез на правой стороне лба, колотая рана чуть выше правого глаза, перелом носа и скулы, порез в области левой щеки, переломы над правым ухом, и перелом стенки глазницы.
Характер нанесенных травм показал, что убийцы находились над фараоном: либо на возвышении или лошади, либо Секененра находился на коленях, лицом к своим мучителям. КТ позволила определить форму ран, показав, что несколько нападавших использовали несколько видов оружия.
Ученые не обнаружили следов ран на конечностях, что означает, что фараон не пытался защитить лицо руками. Вероятно, его руки были связаны. Об этом говорит их неестественное положение, которое, скорее всего, было связано с трупным спазмом. Большинство царских мумий этого периода хоронили со скрещенными руками на груди, но в случае с Секененрой сделать это человеку, готовившему тело, очевидно, не удалось.
Исследователи предполагают, что состояние бальзамирования не было результатом поспешности, а скорее вызвано состоянием тела. Есть свидетельства того, что бальзамировщики пытались прикрыть лицевые травмы пастой из материалов для бальзамирования. Хотя остается неясным, почему не был удален мозг.
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