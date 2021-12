Конфета в царском рукаве: удивительная находка в Эрмитаже

Фото: Boissonnas et Eggler/Wikipedia

Костюмы участников императорского бала 1903 года легли в основу популярной серии игральных карт, вышедшей в свет в 1911 году и переиздаваемой по сей день. Слегка видозмененный, наряд великой княгини Ксении Александровны украсил даму червей.

Фото: The World of the Playing Cards, wopc.co.uk