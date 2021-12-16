Конфета в царском рукаве: удивительная находка в Эрмитаже

Недавно Эрмитаж открыл широкой публике доступ к коллекции русского костюма и исторических нарядов в русском стиле. Галерея развернулась в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Гордостью музейного собрания считаются роскошные одежды участников знаменитого костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце: его темой стало время правления царя Алексея Михайловича, поэтому одежда, обувь и аксессуары были стилизованы под XVII век.

Один из нарядов принадлежал великой княгине Ксении Александровне, родной сестре императора Николая II. Ее фотография в этом платье с бала 1903 года дошла до наших дней.



