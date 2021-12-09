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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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История

Кожаные доспехи возрастом 2700 лет рассказали об обмене технологиями

Анастасия Баринова
09 декабря 2021
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Фото: D.L. Xu, P. Wertmann, M. Yibulayinmu
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Фото: D.L. Xu, P. Wertmann, M. Yibulayinmu
armor.jpg
Фото: D.L. Xu, P. Wertmann, M. Yibulayinmu
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Фото: D.L. Xu, P. Wertmann, M. Yibulayinmu
Швейцарские ученые нашли связь между Китаем и Новоассирийским царством.

Ученые из Цюрихского университета изучали кожаную чешуйчатую броню, найденную на северо-западе Китая. Детали конструкции позволяют утверждать, что доспехи сделали в Новоассирийском царстве между 786 и 543 годами до нашей эры, а затем они оказались в Китае.

Броню обнаружили в 2013 году  в гробнице, где похоронен всадник, погибший в возрасте около 30 лет. Эта находка уникальна по многим показателям, в том числе – по своей высокой степени сохранности из-за засушливого климата.

Чешуйчатая броня защищает жизненно важные органы бойцов, не ограничивая подвижность. Такие доспехи изготавливались из небольших пластин, которые нашивались на подкладку горизонтальными рядами. Из-за дорогостоящих материалов и трудоемкого производственного процесса изделие было очень ценным, и обладать им могла себе позволить только элита. Вместе с хозяином броню оставляли в могиле редко: ей находилось лучшее применение. Но с появлением могущественных государств с большими армиями производство защитных средств было поставлено на поток, и так появились менее ценные, но высокоэффективные доспехи из кожи, бронзы или железа.

Кожаная броня, найденная в китайской гробнице, напоминает жилет, который защищает переднюю часть туловища, бедра, бока и нижнюю часть спины. Ее можно было быстро надеть без посторонней помощи, а благодаря шнуровке она подходит людям разного телосложения. Доспехи состояли из 140 крупных и 5444 мелких пластин; вместе с кожаными шнурками и подкладкой они весили от 4 до 5 кг.

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D.L. Xu, P. Wertmann, M. Yibulayinmu

Данную модель разработали специально для всадников: приблизительно с VIII века она стала неотъемлемым атрибутом новоассирийской армии. Ученые заметили определенное сходство с броней неизвестного происхождения, но того же возраста, которая хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее.

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D.L. Xu, P. Wertmann, M. Yibulayinmu

Основной разницей является то, что китайский образец предназначался для конного воина, а американский – для пешего. Но остается неясным, как новоассирийская броня попала в Китай.

«Несмотря на то, что мы не можем проследить точный путь чешуйчатой брони от Ассирии до Северо-Западного Китая, находка является одним из редких доказательств передачи технологий с запада на восток через Евразийский континент в начале первого тысячелетия до нашей эры»,– Патрик Вертманн, ведущий автор исследования.

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