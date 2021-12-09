Кожаные доспехи возрастом 2700 лет рассказали об обмене технологиями

Ученые из Цюрихского университета изучали кожаную чешуйчатую броню, найденную на северо-западе Китая. Детали конструкции позволяют утверждать, что доспехи сделали в Новоассирийском царстве между 786 и 543 годами до нашей эры, а затем они оказались в Китае.
Eine 2700 Jahre alte Reiterrüstung belegt einen Technologietransfer in der Antike: Gemäss UZH-Forschenden wurde der einzigartigen Lederschuppen-Panzer im neuassyrischen Reich hergestellt und nach China gebracht. https://t.co/acQA56qTPg pic.twitter.com/Z1nXlrPkkL— Universität Zürich (@UZH_ch) December 8, 2021
Броню обнаружили в 2013 году в гробнице, где похоронен всадник, погибший в возрасте около 30 лет. Эта находка уникальна по многим показателям, в том числе – по своей высокой степени сохранности из-за засушливого климата.
Чешуйчатая броня защищает жизненно важные органы бойцов, не ограничивая подвижность. Такие доспехи изготавливались из небольших пластин, которые нашивались на подкладку горизонтальными рядами. Из-за дорогостоящих материалов и трудоемкого производственного процесса изделие было очень ценным, и обладать им могла себе позволить только элита. Вместе с хозяином броню оставляли в могиле редко: ей находилось лучшее применение. Но с появлением могущественных государств с большими армиями производство защитных средств было поставлено на поток, и так появились менее ценные, но высокоэффективные доспехи из кожи, бронзы или железа.
Кожаная броня, найденная в китайской гробнице, напоминает жилет, который защищает переднюю часть туловища, бедра, бока и нижнюю часть спины. Ее можно было быстро надеть без посторонней помощи, а благодаря шнуровке она подходит людям разного телосложения. Доспехи состояли из 140 крупных и 5444 мелких пластин; вместе с кожаными шнурками и подкладкой они весили от 4 до 5 кг.
Данную модель разработали специально для всадников: приблизительно с VIII века она стала неотъемлемым атрибутом новоассирийской армии. Ученые заметили определенное сходство с броней неизвестного происхождения, но того же возраста, которая хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее.
Основной разницей является то, что китайский образец предназначался для конного воина, а американский – для пешего. Но остается неясным, как новоассирийская броня попала в Китай.
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