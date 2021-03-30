Кролики раскопали артефакты бронзового и каменного веков

По словам Джоди Дикона, куратора археологии Национального музея Уэльса, второй предмет представляет собой осколок толстостенного горшка из глины.Такой мог использоваться в качестве урны для кремации около 3750 лет назад. Подобные погребальные сосуды не являются чем-то необычным для западного Уэльса, но являются первыми артефактами такого рода, найденными на острове.

Браун и Игл догадались, что эти предметы оказались на поверхности, когда кролики выкапывали свои норы, поэтому на следующий день они вернулись на место и более тщательно его осмотрели, обнаружив и другие осколки глиняной посуды. После снятия карантинных ограничений археологи планируют отправиться на остров и, возможно, проведут там более тщательные раскопки.

Тоби Драйвер из королевской комиссии Уэльса считает, что Браун и Игл наткнулись на свидетельства о существовании на острове кургана раннего бронзового века, построенного на месте стоянки охотников-собирателей времен мезолита.

«Очевидно, остров был населенным на протяжении тысячелетий. На сегодняшний день нам не встречалось ничего похожего на более крупных островах Скомер или Рэмси», — заключает Драйвер.