Кролики раскопали артефакты бронзового и каменного веков

Свежий взгляд на древнее прошлое отдаленного валлийского острова появился благодаря усилиям кроликов и острому зрению двух охранников природы.
Остров Скокхолм, который находится в Кельтском море, в трех километрах от валлийского побережья, представляет собой клочок земли размером 1,6 на 0,8 километра и входит в состав национального парка побережья Пембрукшира. На острове проживают всего два человека — сотрудники орнитологической станции Ричард Браун и Жизель Игл, которые следят за местной колонией морских птиц.
На Скокхолме обитает колония кроликов, чье наследие восходит к средневековым нормандским кролиководам. Возле их нор орнитологи заметили странные предметы, фотографии которых они отправили исследователям-археологам.
Глядя на изображение одного из артефактов, Эндрю Дэвид, эксперт по доисторическим инструментам, определил, что это – мезолитическая скошенная галька возрастом от 6000 до 9000 лет. Вероятно, она использовалась для изготовления лодок, обтянутых кожей тюленей, или для разделки моллюсков.
По словам Джоди Дикона, куратора археологии Национального музея Уэльса, второй предмет представляет собой осколок толстостенного горшка из глины.Такой мог использоваться в качестве урны для кремации около 3750 лет назад. Подобные погребальные сосуды не являются чем-то необычным для западного Уэльса, но являются первыми артефактами такого рода, найденными на острове.
Браун и Игл догадались, что эти предметы оказались на поверхности, когда кролики выкапывали свои норы, поэтому на следующий день они вернулись на место и более тщательно его осмотрели, обнаружив и другие осколки глиняной посуды. После снятия карантинных ограничений археологи планируют отправиться на остров и, возможно, проведут там более тщательные раскопки.
Тоби Драйвер из королевской комиссии Уэльса считает, что Браун и Игл наткнулись на свидетельства о существовании на острове кургана раннего бронзового века, построенного на месте стоянки охотников-собирателей времен мезолита.
«Очевидно, остров был населенным на протяжении тысячелетий. На сегодняшний день нам не встречалось ничего похожего на более крупных островах Скомер или Рэмси», — заключает Драйвер.