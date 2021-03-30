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История

Кролики раскопали артефакты бронзового и каменного веков

National Geographic Россия
30 марта 2021
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Фото: Richard Brown / Giselle Eagle
Ушастые археологи просто копали для себя норы.

Свежий взгляд на древнее прошлое отдаленного валлийского острова появился благодаря усилиям кроликов и острому зрению двух охранников природы.

Остров Скокхолм, который находится в Кельтском море, в трех километрах от валлийского побережья, представляет собой клочок земли размером 1,6 на 0,8 километра и входит в состав национального парка побережья Пембрукшира. На острове проживают всего два человека — сотрудники орнитологической станции Ричард Браун и Жизель Игл, которые следят за местной колонией морских птиц.

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Cherish Project 2018 Остров Скокхолм

На Скокхолме обитает колония кроликов, чье наследие восходит к средневековым нормандским кролиководам. Возле их нор орнитологи заметили странные предметы, фотографии которых они отправили исследователям-археологам. 

Глядя на изображение одного из артефактов, Эндрю Дэвид, эксперт по доисторическим инструментам, определил, что это – мезолитическая скошенная галька возрастом от 6000 до 9000 лет. Вероятно, она использовалась для изготовления лодок, обтянутых кожей тюленей, или для разделки моллюсков. 

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Орудие, возраст которого может составлять 9000 лет
Фото: Richard Brown / Giselle Eagle
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Осколок древнего погребального сосуда
Фото: Richard Brown / Giselle Eagle
«Хотя эти типы инструментов хорошо известны на прибрежных территориях материкового Пембрукшира и Корнуолла, а также в Шотландии и северной Франции, это первый пример из Скокхолма и первое четкое свидетельство заселения острова в позднем мезолите», — Эндрю Дэвид.

По словам Джоди Дикона, куратора археологии Национального музея Уэльса, второй предмет представляет собой осколок толстостенного горшка из глины.Такой мог использоваться в качестве урны для кремации около 3750 лет назад. Подобные погребальные сосуды не являются чем-то необычным для западного Уэльса, но являются первыми артефактами такого рода, найденными на острове.

Браун и Игл догадались, что эти предметы оказались на поверхности, когда кролики выкапывали свои норы, поэтому на следующий день они вернулись на место и более тщательно его осмотрели, обнаружив и другие осколки глиняной посуды. После снятия карантинных ограничений археологи планируют отправиться на остров и, возможно, проведут там более тщательные раскопки. 

Тоби Драйвер из королевской комиссии Уэльса считает, что Браун и Игл наткнулись на свидетельства о существовании на острове кургана раннего бронзового века, построенного на месте стоянки охотников-собирателей времен мезолита. 

«Очевидно, остров был населенным на протяжении тысячелетий. На сегодняшний день нам не встречалось ничего похожего на более крупных островах Скомер или Рэмси», — заключает Драйвер. 

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