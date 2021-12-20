Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

«Кровавый орел»: как проводилась жестокая казнь викингов с извлечением легких

National Geographic Россия
20 декабря 2021
орел.jpeg
Рисунок казни, сделанный художником по изображению с каменной стелы
Фото: Nachlass Karl Hauck, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Slide, 67
001.jpg
Фрагмент Stora Hammar Stone
Викинги называли экзекуцию «кровавым орлом» – и неспроста.

Известные своими варварскими набегами, викинги издавна ассоциировались с жестоким и чрезмерным насилием. Предание сохранило один из жестоких ритуалов этих воинов, известный как «кровавый орел». 

Экзекуция проводилась над самыми ненавистными врагами. В процессе жертве взрезали спину, отрезали ребра от позвоночника и вынимали наружу легкие. Их колыхание могло напоминать трепет птичьих крыльев: отсюда наверняка и взялось название. На протяжении десятилетий исследователи считали «кровавого орла» гиперболизированной легендой. Никаких археологических свидетельств ритуала не было обнаружено, а сами викинги не вели никаких записей, перечисляя свои достижения только в устных стихах и сагах, которые были записаны лишь столетиями позже.

Кроме того, кровавый обряд считался анатомически невозможным. Однако новое исследование ученых из Кильского университета предполагает обратное. Команда из медиков и историков уверена, что викинги действительно могли прибегать к такой жестокой и показательной расправе над врагами. 

«Используя современные знания анатомии и физиологии, наряду с кропотливой переоценкой девяти средневековых описаний ритуала, мы исследовали, какое влияние "кровавый орел" оказывал на человеческое тело. Мы обнаружили, что сама процедура была сложной, но отнюдь не невозможной, даже с использованием технологий того времени», – авторы исследования.

Ученые отмечают, что определенный тип наконечника копья викингов мог использоваться в качестве импровизированного инструмента для быстрого разрезания грудной клетки со спины. Именно такое оружие может быть изображено на каменном памятнике, найденном на шведском острове Готланд. Авторы работы предполагают, что сцена на памятнике могла быть тем самым «кровавым орлом». 

стела.jpeg
Wikimedia Commons Stora Hammar Stone

Однако уже само начало казни предполагало быструю смерть жертвы. Если викинги и «превращали» ребра и легкие человека в подобие крыльев, то эти процедуры проводились уже над трупами. Нанесение увечий мертвым телам стало бы необычной традицией, но полностью исключать такую практику нельзя, пишут авторы работы. 

«Основываясь на археологических и исторических данных, мы утверждаем, что ритуал кровавого орла соответствует тому, что мы знаем о поведении элиты воинов эпохи викингов. Они не стеснялись показывать трупы людей и животных в особых ритуалах, в том числе во время зрелищных казней», – авторы исследования.

В исследовании специально изучались так называемые «девиантные захоронения»: например, скелет женщины, которая была обезглавлена ​​в Х веке и похоронена с останками своей головы, зажатой между рукой и туловищем. Ее челюсть была удалена и заменена челюстью свиньи. 

«Кровавый орел», по-видимому, был более крайним случаем такого рода поведения, которое проявлялось только в исключительных обстоятельствах. В сагах «орел» изображается как способ вернуть утраченную честь родственникам жертвы, до этого погибшей позорной смертью от руки казненного. 

орел1.jpeg
Черно-белая визуализация соответствующего панно с каменного памятника.

«Мы утверждаем, что "кровавый орел" вполне мог иметь место в эпоху викингов. Это было физически возможно в соответствии с более широкими социальными привычками в отношении казни и обращения с трупами и отражало одержимость викингов демонстрацией своей чести и престижа. Более того, впечатляющая жестокость такого способа гарантировала, что каждый, кто слышал об этой казни, захотел бы рассказать историю во всех ее кровавых подробностях – точно так, как мы рассказываем о ней сейчас», – заключают ученые.

Узнайте, почему викингов хоронили с мусульманскими атрибутами.

рекомендации
Горы

Камчатка: полуостров текстур

Викинг

Ученые «воссоединили» двух викингов после смерти

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Дрезден

Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц