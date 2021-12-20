«Кровавый орел»: как проводилась жестокая казнь викингов с извлечением легких
Известные своими варварскими набегами, викинги издавна ассоциировались с жестоким и чрезмерным насилием. Предание сохранило один из жестоких ритуалов этих воинов, известный как «кровавый орел».
Экзекуция проводилась над самыми ненавистными врагами. В процессе жертве взрезали спину, отрезали ребра от позвоночника и вынимали наружу легкие. Их колыхание могло напоминать трепет птичьих крыльев: отсюда наверняка и взялось название. На протяжении десятилетий исследователи считали «кровавого орла» гиперболизированной легендой. Никаких археологических свидетельств ритуала не было обнаружено, а сами викинги не вели никаких записей, перечисляя свои достижения только в устных стихах и сагах, которые были записаны лишь столетиями позже.
Кроме того, кровавый обряд считался анатомически невозможным. Однако новое исследование ученых из Кильского университета предполагает обратное. Команда из медиков и историков уверена, что викинги действительно могли прибегать к такой жестокой и показательной расправе над врагами.
Ученые отмечают, что определенный тип наконечника копья викингов мог использоваться в качестве импровизированного инструмента для быстрого разрезания грудной клетки со спины. Именно такое оружие может быть изображено на каменном памятнике, найденном на шведском острове Готланд. Авторы работы предполагают, что сцена на памятнике могла быть тем самым «кровавым орлом».
Однако уже само начало казни предполагало быструю смерть жертвы. Если викинги и «превращали» ребра и легкие человека в подобие крыльев, то эти процедуры проводились уже над трупами. Нанесение увечий мертвым телам стало бы необычной традицией, но полностью исключать такую практику нельзя, пишут авторы работы.
В исследовании специально изучались так называемые «девиантные захоронения»: например, скелет женщины, которая была обезглавлена в Х веке и похоронена с останками своей головы, зажатой между рукой и туловищем. Ее челюсть была удалена и заменена челюстью свиньи.
«Кровавый орел», по-видимому, был более крайним случаем такого рода поведения, которое проявлялось только в исключительных обстоятельствах. В сагах «орел» изображается как способ вернуть утраченную честь родственникам жертвы, до этого погибшей позорной смертью от руки казненного.
«Мы утверждаем, что "кровавый орел" вполне мог иметь место в эпоху викингов. Это было физически возможно в соответствии с более широкими социальными привычками в отношении казни и обращения с трупами и отражало одержимость викингов демонстрацией своей чести и престижа. Более того, впечатляющая жестокость такого способа гарантировала, что каждый, кто слышал об этой казни, захотел бы рассказать историю во всех ее кровавых подробностях – точно так, как мы рассказываем о ней сейчас», – заключают ученые.
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