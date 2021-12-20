«Кровавый орел»: как проводилась жестокая казнь викингов с извлечением легких

Известные своими варварскими набегами, викинги издавна ассоциировались с жестоким и чрезмерным насилием. Предание сохранило один из жестоких ритуалов этих воинов, известный как «кровавый орел».

Экзекуция проводилась над самыми ненавистными врагами. В процессе жертве взрезали спину, отрезали ребра от позвоночника и вынимали наружу легкие. Их колыхание могло напоминать трепет птичьих крыльев: отсюда наверняка и взялось название. На протяжении десятилетий исследователи считали «кровавого орла» гиперболизированной легендой. Никаких археологических свидетельств ритуала не было обнаружено, а сами викинги не вели никаких записей, перечисляя свои достижения только в устных стихах и сагах, которые были записаны лишь столетиями позже.

Кроме того, кровавый обряд считался анатомически невозможным. Однако новое исследование ученых из Кильского университета предполагает обратное. Команда из медиков и историков уверена, что викинги действительно могли прибегать к такой жестокой и показательной расправе над врагами.